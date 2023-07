Zatímco v Německu jaderné elektrárny vypnuli, Belgie prodlužuje jejich provoz o deset let

Francouzská energetická společnost Engie a belgická federální vláda podepsaly ve čtvrtek 29. června předběžnou dohodu, která definuje podmínky prodloužení provozu jaderných reaktorů Doel 4 a Tihange 3 o deset let. Uzavření konečné dohody je očekáváno v průběhu července, informuje web World Nuclear News.

„Cílem této dohody je zajistit vyvážené rozložení rizik mezi obě strany a odstranit nejistotu ohledně budoucích změn předpisů týkajících se nakládání s veškerým jaderným odpadem,“ uvedly obě strany ve společném prohlášení.

Ještě to nevypneme

Podle plánu, oznámeného belgickou koaliční vládou v prosinci 2021, byl v září loňského roku po čtyřiceti letech provozu odstaven třetí reaktor jaderné elektrárny Doel. Na konci ledna pak byl odstaven druhý reaktor elektrárny Tihange, který taktéž fungoval po dobu čtyř dekád.

Novější reaktory Doel 4 a Tihange 3 měly být dle původních plánů odstaveny do roku 2025. V březnu loňského roku se však belgická vláda rozhodla zahájit jednání s firmou Electrabel – dceřinou společností Engie – s cílem prodloužit provoz těchto reaktorů, což by umožnilo zachovat výrobní kapacitu s celkovým výkonem přes 2 GW. V červenci byl podepsán nezávazný dokument o záměru pokračovat v jednáních o proveditelnosti a podmínkách provozu reaktorů na dalších deset let.

Prodloužení provozu jaderných reaktorů v elektrárnách Doel a Tihange je dle belgického premiéra Alexandera De Crooa důležité pro bezpečnost dodávek domácnostem i firmám. Cílem je snížení energetické závislosti země a výroba bezuhlíkové a cenově dostupné elektřiny. „Rád bych poděkoval vedení společnosti Engie za veškerou práci, kterou v uplynulých měsících odvedlo, aby této dohody dosáhlo.“ řekl Croo.

Rozhodnutí ovlivnila válka na Ukrajině

K přehodnocení plánů belgické vlády do značné míry přispěla ruská invaze na Ukrajinu a s ní související následné omezení dodávek zemního plynu. „Válka na Ukrajině zásadně změnila energetickou situaci v Evropě a je naléhavě nutné zbavit se závislosti na fosilních palivech a vzít energii zpět do vlastních rukou,“ konstatoval belgický ministr energetiky Tinne Van der Straeten.

Čtvrtý reaktor jaderné elektrárny Doel byl připojen do sítě 8. dubna 1985. Dodalo ho konsorcium firem ACEC-Cockerill-Westinghouse a poskytuje čistý výkon 1039 MW. Třetí reaktor jaderné elektrárny Tihange od stejného dodavatele byl připojen do sítě 15. června 1985 a poskytuje čistý výkon 1038 MW.

Rozhodnutí belgické vlády je v ostrém kontrastu s přístupem Německa, které v souladu s dlouho plánovaným přechodem na obnovitelné zdroje energie uzavřelo počátkem letošního roku své poslední tři jaderné elektrárny. Německá vláda připustila, že v krátkodobém horizontu se země bude muset při uspokojování svých energetických potřeb spoléhat na více znečišťující uhlí a zemní plyn.