Závan historie: software Boeingu 747 se i v roce 2020 aktualizuje pomocí 3,5″ disket

Nejen počítače, tablety a chytré telefony dostávají softwarové aktualizace, které přinášejí nové funkce a opravují nalezené chyby. Update dostávají také moderní dopravní prostředky, jako jsou automobily či letadla. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak taková instalace aktualizací vlastně probíhá? V případě Boeingu 747 vás to pravděpodobně překvapí.

Abychom podali následující informace v příslušném kontextu, musíme připomenout skutečnost, že letoun Boeing 747 je více než padesát let starý stroj. První let absolvoval 9. února 1969 a v současnosti dochází k zastavení jeho výroby.

Aktualizace Boeingu 747

Model 747-400, o kterém bude řeč, je o něco modernější – svůj první let absolvoval v dubnu roku 1988. Stáří 32 let také odpovídá jeho hardwarová výbava, která přinejmenším v tomto směru nebyla nijak aktualizována na modernější techniku.

Konec chození kolem horké kaše – okamžik pravdy přichází: letadla Boeing 747-400 dostávají aktualizace na 3,5″ disketách. Ano, přesně na těch disketách, jež jsou dnes k vidění jen jako symbol ikony pro uložení dat. Disketa (též floppy disk či pružný disk) je magnetické datové médium, skládající se z otáčejícího se magnetického kotoučku v plastovém těle, které se v počítačích prosadilo především v osmdesátých letech minulého století.

Pamětníci jistě vzpomenou na časy, kdy z disket instalovali MS DOS, rané verze Windows, revoluční Windows 95 či kancelářský balík MS Office. Část jistě zavzpomíná i na typický zvuk disketové mechaniky a zoufalý pocit marnosti, který následoval v okamžiku, kdy některé z médií nešlo přečíst.

Update letadla z diskety

S objevem přišla bezpečnostní firma Pen Test Partners a jako jeden z prvních o něm informoval magazín The Register. V rámci letošní virtuální hackerské konference DEF CON bylo promítáno video z prohlídky letadla aerolinek British Airways, jež se nedávno rozhodly ukončit provoz tohoto ikonického stroje.

Součástí byly také záběry avioniky a kokpitu letadla, na kterých se v osmé minutě objevuje disketová mechanika. Vedle ní je pak uzavíratelný prostor pro uložení disket.

Diskety se používají především k aktualizaci databáze navigace, která je prováděna každé čtyři týdny, ale též k instalaci bezpečnostních záplat. Tento úkol spadá do kompetence leteckých mechaniků, zajišťujících opravy a pravidelnou údržbu stroje. Nejde přitom až o tak velkou kuriozitu, jak by se na první pohled mohlo zdát – magazín The Verge uvádí, že pomocí disket je aktualizována také většina Boeingů 737.

Provozovatelé těchto letadel mají podle zprávy Aviation Today z roku 2014 pořadače plné disket pro „veškerou avioniku, kterou mohou potřebovat“. Ty obsahují důležité informace, jako jsou letiště, vzletové a přistávací dráhy, letové trasy a waypointy používané piloty k přípravě letových plánů. I v roce 2020 „značný počet leteckých společností stále používá pro nahrávání softwarových součástí diskety.“

Ačkoli v dnešních počítačích již mechaniku schopnou pracovat s disketami nenajdete, v některých oborech pořád nejde o tak neobvyklé médium. Například americká armáda přestala až v loňském roce používat osmipalcové diskety v systémech pro koordinaci jaderného arzenálu.