Závodní elektrický Ford Mustang Mach-E 1400 je „trhač asfaltu“. Má sedm motorů a výkon 1400 koní

Automobilka Ford publikovala působivé video s prototypem svého elektrického auta Mustang Mach-E 1400 v závodní úpravě. Číslo v jeho označení odpovídá maximálnímu výkonu 1400 koní, kterého vůz dosahuje díky sedmi elektromotorům.

Ačkoli se jedná o elektromobil, video je doslova zahaleno oblaky kouře. Ta však nepocházejí ze spalovacího motoru, nýbrž od těžce zkoušených pneumatik. Obrovské křídlo, nainstalované na zádi, má být schopné generovat při rychlosti 258 km/h přítlak přes tisíc kilogramů.

Ford Mustang Mach-E 1400

Energii tomuto závodnímu speciálu dodávají nikl-mangan-kobaltové akumulátory s celkovou kapacitou 56,8 kilowatthodin. Ty by měly vydržet mezi 20 a 30 minutami agresivní jízdy, přičemž jejich opětovné nabití trvá jen 45 minut. Je celkem logické, že hlavní roli zde nehraje co nejdelší dojezd, ale naopak poskytnutí maximálního výkonu v co nejkratším čase.

Pohon zajišťuje sedm elektrických motorů Yasa P400 R – tři jsou připojeny k přednímu diferenciálu, zbývající čtyři pohánějí pomocí společné hnací hřídele zadní kola. Vůz je možné nastavit na režim pohonu všech čtyř, jen předních, nebo pouze zadních kol.

Auto lze vyladit pro závodění, driftování, nebo závody ve zrychlení (drag-racing). Maximální výkon 1400 koní je srovnatelný s benzínovými speciály, jako je Mustang Hoonicorn RTR V2 z roku 1965, letošní Mustang Shelby GT350R či Mustang pro závodní sérii NASCAR.

Brutální výkon

Pokud jde o zpomalení, tak k dispozici je jak rekuperační brzdění, tak i brzdy s elektronickým posilovačem. Kvůli zajištění stability při agresivním brzdění brzdami Brembo přidal Ford ABS a kontrolu stability. Pro účely driftování má vůz nainstalovaný hydraulický ruční brzdový systém, který dokáže přerušit napájení zadních motorů.

„Když jsem se dostal za volant tohoto auta, úplně se mi změnil pohled na to, jak může vypadat výkon a točivý moment.“ uvedl profesionální závodník Vaughn Gittin Jr. poté, co mohl vůz vyzkoušet. „Tento zážitek se nedá srovnat s ničím představitelným, možná s výjimkou v podobě magnetického vlaku.“

Mach-E 1400 bude sloužit především k testování nových materiálů. V praxi to znamená, že Ford neplánuje výrobu většího počtu kusů, a to ani pro závodní účely. Veřejný debut tohoto vozu je plánován na následující závod série NASCAR.