Zažila Evropa největší sucho za posledních pět století? V historii najdeme roky, před kterými letošní počasí bledne

To by si asi letos na Labi troufl málokdo. Ostatně při hašení lesního požáru v Českém Švýcarsku se čerpala voda právě z Labe. Hladina Temže poklesla v roce 1540 natolik, že jejím korytem proudila do vnitrozemí slaná voda z moře.

„Začalo to tehdy podobně jako letos. V severní Itálii zavládlo extrémní sucho. Nepršelo tam dvě stě dní. Staré kroniky uvádějí, že v prosinci bylo počasí jako v červenci,“ přiblížil Pfister počátek megasucha v rozhovoru pro The Smithsonian Magazine.

Megasucho z roku 1540 je skutečně výjimečný klimatický fenomén. Třeba i proto, že k němu došlo uprostřed „malé doby ledové“, během které se Evropa od 14. do 19. století potýkala s citelným ochlazením. Na megasuchu z roku 1540 si vylámaly zuby dokonce i klimatické modely „nakrmené“ daty za posledních 1200 let. Vývoj počasí z roku 1540 vychází z těchto kalkulací jako nemožný.

V 16. století postihly Evropu desítky krizí souvisejících s počasím. Pfister napočítal v Evropě do roku 1719 celkem osmnáct prudkých oteplení. Od roku 1720 do roku 1990, kdy se začala projevovat globální změna klimatu, nastalo jen jedno jediné srovnatelné oteplení. Tou je vlna veder z roku 1947, která vyvolala neúrodu ve východní Evropě včetně tehdejšího Československa.

Podle Ljungqvista mohla extrémní sucha ve 30. a 40. letech 16. století přinášet lidem úlevu od ničivějších chladných a vlhčích období. V 16. století se Evropa nacházela uprostřed malé doby ledové. Běžná byla vlhká a studená léta, kdy zemědělské plodiny ničily plísně a mezi zvířaty se šířily choroby. To mělo za následek katastrofální hladomory. „Úplně nejhorší situace nastala, pokud po sobě následovalo hned několik chladných let," říká Pfister.

Naši předci se přizpůsobili. A my?

Evropané dnes čerpají z životního prostředí mnohem více než tomu bylo v 16. století. Spotřebováváme na hlavu mnohem větší objemy vody. Výroba elektřiny v Evropě je závislá na elektrárnách, které využívají obrovské množství vody k chlazení a berou ji z jezer a řek.

Podle Pfistera stojíme před řadou problémů nového typu. Velká sucha z první poloviny 16. století byla výjimkou z neobvykle chladných a vlhkých let malé doby ledové. V blízké budoucnosti se mohou stát vážná sucha normou a pak bychom museli zcela zásadně změnit způsob, jakým řídíme naše zemědělství a energetický sektor.

Naši předkové se dokázali extrémním výkyvům počasí přizpůsobit. V reakci na chladná léta malé doby ledové upustili od pěstování pšenice a orientovali se na ječmen a oves. Když se neurodily hrozny a nebylo víno, začali vařit pivo, pěstovat švestky a pálit slivovici.

Pfister si ale není jistý, jestli se současná Evropa dokáže výkyvům klimatu přizpůsobit, a říká: „Vždy se zaměřujeme na průměry. Ale lidi nejvíc zasáhnou extrémy. S rostoucími teplotami budeme mít více chladných extrémů, více horkých extrémů a více extrémních extrémů.“

Evropa se zatím tváří, že dokáže klimatické změně zabránit. Realizace tohoto plánu ale silně pokulhává. Naléhavá potřeba adaptace na klimatickou změnu je prozatím zhusta odmítána a je prezentována jako kapitulace na zastavení klimatické změny.

Objevují se sice první vlaštovky, ale ty mají zatím jen velmi neurčité obrysy. Hrozí nám tak velmi vážně, že propásneme příležitost k přizpůsobení podobně, jako nám v současnosti utíká mezi prsty snaha o zastavení nebo aspoň zmírnění globální změny.

Naši předci zvládli malou dobu ledovou prošpikovanou megasuchy, jaká jsme v rozporu s Toretiho prohlášením zatím nepocítili. Navzdory hmatatelným důkazům z nedávné i dávnější minulosti stále prezentujeme současné rozmary počasí jako to nejhorší, co kdy lidstvo zažilo. Dokazuje to jen jediné. Zatím nám pořád ještě nedochází, co všechno pozemské klima dovede. A to i bez skleníkových plynů produkovaných lidstvem.

A asi si neuvědomujeme, jak hluboce to může naší civilizací otřást. Kdyby měl Toreti pravdu a už v roce 2023 nás čekala klimatická repríza roku 1540, těžko bychom mohli při jejím bilancování konstatovat společně se Samuelem Whitem, že „nedošlo k politickým a ekonomickým událostem,, které by způsobily, že se ztráta jednoroční sklizně rozvinula ve větší krizi“.