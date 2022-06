Zázračných dětí je plná historie. Proč nejsou i ve vědě? Našli jsme jen jednu výjimku

Narodil se v madarsku jako Neumann János, proslavil se v Americe jako John von Neumann. V šesti letech uměl starořecky a z hlavy dělil osmimístnými čísly, v osmi letech zvládal diferenciální a integrální počty, se kterými se dodnes perou i vysokoškoláci.

Na rozdíl od mnoha dalších „zázračných dětí“ své schopnosti prohluboval až do relativně brzké smrti (53 let, rakovina). Jeho záběr na poli vědy je tak široký, že jej nejde shrnout jedním slovem. Jeho základy počítačové architektury používáme dodnes, dopředu posunul ekonomii, matematiku, fyziku… Podílel se na konstrukci atomové bomby a stál u zrodu doktríny vzájemného zničení, což je patrně ten hlavní důvod, proč dodnes nepropukla jaderná válka.

Promýšlel těžbu materiálů na asteroidech, přišel s myšlenkou sebereplikujících strojů, které by mohly během pouhého miliónu let osídlit celou mléčnou dráhu. To ale znamená jednu otázku – jak je možné, že už se okolní vesmír nehemží sebereplikanty, které vyslala jen o zlomek vesmírného času starší inteligence?

