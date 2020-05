Zbraň na střeše a dron v zavazadlovém prostoru: Takto by mohl vypadat armádní Cybertruck

Lidé stojící za YouTube kanálem Electric Future s pomocí designéra Jana Peiserta vytvořili koncept armádního Cybertrucku – přesněji řečeno „Ultimate Tactical Combat Cybertruck“. A to hned v několika různých verzích.

Z videa plyne, že podobně upravený Cybertruck by se díky tichému elektrickému pohonu hodil především pro plnění různých průzkumných misí. Disponoval by střelnou zbraní a teoreticky by z něj mohl být také vypouštěn dron.

Jak možná víte, podobné využití navrhoval i šéf Tesly Elon Musk. Ten již v říjnu loňského roku tweetoval, že tento elektromobil se bude „blížit obrněnému transportéru z budoucnosti“.

Má to ale malý háček – hermeticky uzavřené baterie, díky nimž bude Cybertruck mj. schopen chvíli plout, se podle dostupných informací mají nacházet ve spodní části vozu.

Pokud by takový Ultimate Tactical Combat Cybertruck najel například na improvizované výbušné zařízení (IED), následky by byly katastrofální. Případná realizace výše nastíněného konceptu tudíž nebude tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.