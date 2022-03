Nejzajímavější zbraně ve válce na Ukrajině. Drony Bayraktar, Javeliny, NLAW i legendární Panzerfaust

Ukrajina čelí invazi z východu. Druhý největší stát našeho kontinentu s rozlohou bezmála 604 tisíc kilometrů čtverečních se hned z několika směrů pokouší dobít ruská armáda, a tak se obilnice Evropy proměnila v obří sklad vojenské techniky všeho druhu. Veletrh IDET: Obrněný Zetor, robotická helikoptéra a sebevražedný dron Obě strany kvůli společné historii používají podobnou technologii z dob Sovětského svazu. Proti sobě proto často stojí třeba houfnice, které se odlišují jen různou mírou modernizace a hlavně tolik medializovaným značením ruských vozidel. Na sociálních sítích zatím s přehledem vítězí Speciální brigáda zemědělských traktorů, která svědomitě odklízí opuštěné ruské zbraně: Rusko (zatím) ovládá nebe a vítězí v ničivé raketové síle a kvantitě (нас много), ukrajinskou defenzivu nicméně zase posilují protiletecké a protitankové ruční komplety ze Západu, turecké bezpilotní letouny a bezpochyby i vojenský intel ze strany NATO a USA. Pojďme se na některé z těchto zbraní podívat v několika následujících kapitolách. A jelikož se tato válka liší i v tom, že probíhá na území státu s relativně vyspělou infrastrukturou, zdrojem nám budiž mimo jiné i komunitní monitoring na sociálních sítích. Třeba twitterové účty OSINTtechnical, Bellingcat, Ukraine Weapons Tracker a projekt Oryx s jeho soupiskou ruských ztrát na bojišti.

Bojový dron Bayraktar TB2/TB2s O sovětských tancích a vozidlech pěchoty už slyšel každý, a tak náš výčet začneme první zahraniční zbraní na bojišti. Na podzim roku 2020 se svět naučil nové slovíčko Bayraktar, stejnojmenné turecké bezpilotní letadlo totiž podle analytiků vyhrálo krátkou bitvu o Náhorní Karabach.

Turecký bezpilotní letoun Bayraktar TB2 vyzbrojený protitankovými střelami Díky bojovým zkušenostem projevila o letoun zájem i Ukrajina, takže její ozbrojené složky disponovaly hned na začátku invaze zhruba dvacítkou strojů. Bezpilotní letectvo dále navyšuje stavy a bayraktary úspěšně napadají ruské kolony. Vrtulový letoun s délkou 6,5 metrů a rozpětím křídel 12 metrů se při cestovní rychlosti 130 km/h udrží na obloze až 27 hodin a může být vyzbrojený celou škálou malých protitankových střel turecké výroby s infračerveným i laserovým naváděním. Seznam cílů na Ukrajině, které (údajně) zničil Bayraktar Celý systém se skládá vedle samotného UAV ještě z mobilní kontrolní stanice ve formě kontejneru a několika terénních taktických stanovišť pro přenos dat a obrazu. Díky tomu může základní verze operovat až do vzdálenosti 150 kilometrů. Modifikace TB2s je navíc vybavená satelitní komunikací a dvojnásobným operačním dosahem.

Průzkumný dron Leleka-100 Ukrajina používá i své vlastní drony, jedná se ale pouze o jednodušší letouny pro dálkový průzkum bojiště. Podobné má ostatně i naše armáda. Řeč je především o modelu Leleka-100 od ukrajinského inženýrského studia Ukrspecsystems.

Průzkumný ukrajinský dron Leleka-100 Leleka má rozpětí křídel 1,98 metrů, délku 1,1 metrů a ve vzduchu se udrží až 2,5 hodin a ve vzdálenosti do 45 kilometrů od ovládacího počítače v podobě vojenského kufříku. O průzkum se postará několik modelů gimbalů, které mohou nést běžné i infračervené kamery. Jen o něco větší protiváhou Leleky je průzkumný ruský bezpilotní letoun Orlan-10, který se účastnil bojů o Donbas, sloužil v Sýrii a teď i na Ukrajině. Obraně se podařilo zničit přinejmenším jeden kus.

Protitanková řízená střela FGM-148 Javelin Další slovíčko, které už dnes umí hláskovat kdejaké batole, je samozřejmě Javelin – postrach ruských tanků made in USA, který jim tak rád odtrhává nedostatečně chráněné věže. Protitanková řízená střela FGM-158 Javelin Jednoduchý set od Raytheon Systems a Lockheed Martin, který hodíte na záda hned vedle svačiny, váží po složení před palbou 22,3 kilogramů. Jeho tandemová hlavice pomocí násobných explozí projde až 600mm pancířem včetně reaktivní ochrany, takže posádka uvnitř tanku ve vzdálenosti až několika kilometrů zažije na několik mikrosekund hotové peklo. Často se totiž vznítí jejich vlastní munice a věž doslova odletí. Podívejte se, co zůstane z tanku po zásahu Javelinem

Protitanková řízená střela NLAW A když nemáš Javelin, hoď tam o něco menší NLAW. Zkratka pro Next Generation Light Anti-tank Weapon, případně Main Battle Tank and Light Anti-tank Weapon (MBT LAW) je další povedený zahraniční dárek Ukrajině a společné dílo švédského Saabu a britské Thales Air Defence. NLAW na cvičišti Podobně jako v případě Javelinu je to zbraň typu vystřel a zapomeň, o zbytek se totiž postará elektronika pro automatické navádění k cíli. V tomto případě je to ostatně třeba, 12,5 kg NLAW, který si poradí s 500mm pancířem, má totiž účinný dostřel jen do 600 metrů. Útočník se proto musí dostat poměrně blízko k cíli a pak rychlé utéct. Podívejte se na britský NLAW na ukrajinském bojišti

Protitanková střela Panzerfaust 3 Do třetice nesmíme zapomenout ještě na staré dobré pancéřové pěsti – jednodušší, ale i tak ničivé protitankové střely. Ukrajina získala zásobu německých zbraní Panzerfaust 3, které slouží v tamním Bundeswehru od konce 80. let.

Pancéřová pěst je lehká a jednoduchá protitanková zbraň na krátkou vzdálenost Oproti sofistikovaným řízeným střelám jde o relativně primitivní zařízení, které ale zase umožňuje boj na blízko včetně použití uvnitř budov a co je zdaleka nejdůležitější, zaškolení je poměrně jednoduché. Praktický dosah střely se pohybuje okolo 300-400 metrů a vyžaduje od vojáka dobrý zrak. Německo už ale vyvíjí novou verzi s počítačem řízeným hledáčkem, který nabídne lepší ovládání. Podívejte se na Panzerfaust 3 v rukou nových nadšených majitelů Podle ruských médií se na ukrajinskou stranu bojiště dostaly i americké kopie sovětských pancéřovek RPG-7 jménem PSLR-1.

Protitanková řízená střela 9K113 Konkurs Obě strany konfliktu mají nicméně k dispozici i sovětské protitankové střely Konkurs a Fagot. Na tomto videu se můžete podívat, jak to dopadne, když do cesty 9K113/9M113 postavíte nic netušící ruské vozidlo. Konkurs na společném cvičení Ruska a Běloruska Oproti západní konkurenci již technologicky překonané Konkursy vyrábělo v licenci i Československo a protitanková střela sloužila prakticky ve všech armádách Varšavské smlouvy. Když se zadaří, Konkurs zničí nepřátelské vozidlo až na vzdálenost čtyř kilometrů. Podívejte se na útok doněckých separatistů na ukrajinskou kolonu v předvečer války. Podle analytiků se pravděpodobně jedná o řízené střely Konkurs, nebo Fagot

Ruční zbraně Domobrana je často vyzbrojená celou škálou lehkých zbraní a 39mm útočných pušek sovětské výroby, kterým vévodí AK-74 a lehký kulomet RPK-74. Teritoriální obrana má dle snímků na sociálních sítí k dispozici také odlehčené kulomety PKM a NSV. Podobné ruční zbraně v různých modifikacích používá i ruská strana. Ukrajinské síly při bojích o hostomelské letiště narazily třeba na pušky AK-12, AK-74M, odstřelovací pušky SVDM a Fort-301 nebo kulomety PKP Pecheneg. Ukrajinu samozřejmě zásobují ručními zbraněmi i západní země. V případě Česka to byly hned na začátku bojů třeba samopaly vz. 58, vz. 61 Škorpion, univerzální kulomety vz. 59 a opět odstřelovací pušky SVD Dragunov a české falcony včetně nábojů.

Bojové vozidlo pěchoty BMP-2 V čele statistik ruských ztrát je hned po mužstvu obrněná technika všeho druhu. Jsou to zejména všemožná bojová a obrněná vozidla pěchoty, jejichž fotografie plní sociální sítě zdaleka nejčastěji. BMP-2 na přehlídce v Jekatěrinburgu Základem je staré dobré bévépéčko BMP-2 (posádka: 3+7) vybavené automatickým kanónem 2A42 ráže 30 mm, kulometem PKT ráže 7,62 mm a již zmíněnými protitankovými střelami 9K113 Konkurs. U nás toto vozidlo důvěrně známe, Československo totiž získalo licenci na jeho výrobu pod označením BVP-2. Luhanské BMP-2 po útoku ukrajinských sil. Nic z nich nezbylo Na ukrajinském bojišti dosloužila celá řada modifikací BMP. Vedle nejčastější Dvojky také BMP-1, BMP-3, BMP-2K, dále obrněná vozidla BMD-2, BTR-82A aj.

Obrněný transportér MT-LB Pokud vyrazíte na Ukrajinu, u krajnic tam vedle pěchotních bojových vozidel narazíte i na plejádu všemožných víceúčelových obojživelných obrněnců – pokud si je tedy už vesničané na traktorech neodtáhli do svých stodol. Univerzální transportér MT-LB s dělostřeleckým radiolokátorem SNAR-10M1 Jedním z nich je obrněný transportér MT-LB (posádka: 2 + 11). Rusko přišlo (snad) nezávislým průzkumem fotografií přinejmenším o padesátku těchto strojů. MT-LB je opravdu víceúčelový stroj. Může sloužit k transportu posádky, jako velitelské vozidlo, může být vybavený radiolokátorem, protiletadlovým kompletem 9K35 STRELA-10, houfnicí... A stejně tak to může být opravárenské vozidlo nebo třeba obrněná ambulance. Mimochodem, jedno MT-LB v provedení rádiové rušičky a zbraně pro elektronický boj R-330BMV Borisoglebsk-2B, to schytalo i zápalnou lahví: I v tomto případě platí, že okolo silnic najdete hromadu dalších opuštěných nebo zničených transportérů. Třeba BTR-80, BTR-D, BTR-MDM aj.

Hlavní bojový tank T-80U A máme tady další aktuální celebritu Twitteru a Telegramu: Zničený ruský tank. Třeba T-80U (posádka: 3), který je typickým představitelem kategorie hlavní bojový tank (Main Battle Tank), a tak přirozeně kraluje i statistikám ztrát. Hlavní bojový tank T-80U Vozidlo o hmotnosti 46 tun pohání plynová turbína a klíčovou zbraní je 125 mm kanón 2A46-2 doplněný nám už dobře známým kulometem PKT a 12,7mm protiletadlovým kulometem NSVT. Dále nechybí protitankové rakety 9M112 Kobra a 9M119 Refleks. Byť je tank vybavený reaktivním pancířem, ukrajinské síly si na mnoha z nich s chutí smlsly (většinu ale posádka jednoduše opustila; nejspíše poté, co došlo palivo). Nejlepší T-80U je takový, který si ukrajinští sedláci odvezou do stodoly Rusko přišlo také o hromadu tanků řady T-72 v různých variantách a modernizacích, o tanky T-90A, T-80BVM nebo T-64BV.

Samohybná houfnice 2S19 Msta-S Přimontujte na podvozek tanku T-80 houfnici a získáte Mstu – tedy plným názvem 2S19 Msta-S. Společně a 2S9 Nona, 2S1 Gvozdinka a 2S3 Akatsiya ostřelují ukrajinské pozice, naštěstí se jich ale podařilo několik zničit a zabavit. Samohybná houfnice 2S19 Msta Msta se nechvalně proslavila už v Čečensku a na Donbasu ji zase používala Ukrajina – je to onen příklad identické techniky na obou stranách bojiště. Houfnice 2A64 ráže 152 mm dokáže dopravit granát na vzdálenost 24,7 až 36 km (dle munice). Granáty mohou být tříštivo-trhavé, kouřové, chemické a také takticko-nukleární. Podívejte se na zcela roztrhanou a naopak zabavenou Mstu-S Mimochodem, jelikož má 152mm houfnice také Ukrajina, mohlo ji Česko darovat oněch 4 006 dělostřeleckých granátů 152mm ráže z tuzemských skladů. Granáty dodala třeba i Varšava. Vedle samohybných houfnic se používají samozřejmě i tažné – třeba 2A65 Msta-B, 2B16 Nona-K apod.

Samohybný raketomet BM-27 Uragan Grad ale zdaleka není jediným velkým raketometem na Ukrajině. Sociálními sítěmi se šířily třeba fotografie s 220mm systémem TOS-1A (umí vypouštět termobarickou munici), 122mm 2B17 Tornado-G, 300mm BM-30 Směrč a nesmíme zapomenout na 220mm BM-27 Uragan. Raketomet BM-27 Uragan je jedním z nástupců stárnoucího Gradu Uragan dokáže vystřelit až 16 raket za 20 sekund, které zasáhnou cíl ve vzdálenosti do 36 kilometrů. Příprava k dalšímu dopalu zabere 15-20 minut. Toto video ostřelování Charkova jste určitě viděli. Podle expertů se jedná o kazetové pumy vystřelené právě z Uraganu, nebo BM-30 Směrč K dispozici je celá plejáda hlavic počínaje vysoce explozivními fragmentačními a konče kazetovými hlavicemi se submunicí, nebo protitankovými i protipěchotními minami. Jeden Uragan tedy může provést takový malý kobercový raketový nálet, anebo pokrýt velkou oblast minami. Právě zbytky podobných raket, které vypustily svoji submunici, se na Ukrajině doslova zapíchávají do země a občas i do aut. Většinou to jsou jen neškodné zbytky.

Protiletadlové střely FIM-92 Stinger Rusko v počátcích konfliktu ovládlo nebe nad bojištěm, USA proto dodaly Ukrajině své osvědčené přenosné raketové komplety země-vzduch FIM-92 Stinger. Několik set kusů věnovalo také Německo, které je jedním z licenčních výrobců (Airbus Defence and Space).

Stingery během amerického cvičení v Kalifornii Stingery se proslavily už v 80. letech v Afghánistánu jako efektivní zbraň s jednoduchou obsluhou proti vrtulníkům a dalším nízkoletícím cílům. Nadzvuková střela s infračerveným naváděním a hlavicí s 1kg mixem výbušin HMX, TNT a hliníkového prášku totiž vyřadí letoun ve vzdálenosti až 4,8 km a výšce 3,8 km.

Samohybný protiletadlový systém Buk-M1-2 Weboví analytici našli v záplavě sdíleného materiálu z fronty také fotografie některých pokročilých samohybných protileteckých systémů včetně řady Buk. Jeden z nich se ostatně nechvalně proslavil už v roce 2014, když na východě Ukrajiny sestřelil civilní let Malaysia Airlines 17. Modernizovaný protiletecký systém Buk-M1-2 Rusko na Ukrajinu přivezlo i pokročilejší verze Buk-M1-2 nebo třeba Buk-M2. Některé se s největší pravděpodobností staly vítanou svačinkou pro turecký bojový letoun Bayraktar TB2 z úvodu naší galerie. V každém případě, široké spektrum střel pro Buk zničí cíl dle provedení ve výšce až 25 kilometrů a vzdálenosti 50 kilometrů. Podívejte se na zničení systému Buk-M2 bojovým dronem Bayraktar TB2 Z dalších systémů se na Ukrajině pohybují třeba Tor-M2, 9K35 Strela-10, 9K33 Osa nebo nosiče 5P85D pro raketové systémy S-300PS.

Bojový vrtulník Kamov Ka-52 Alligator Když se řekne Rusko a helikoptéry, naprosto každému se vybaví transportní a bojové stroje Mi-8 a Mi-24 z Moskevského vrtulníkového závodu M. L. Mila – dnes ze státního holdingu s prostým názvem Ruské vrtulníky. Některé ostatně dodnes slouží i v naší armádě a několik ruských padlo v boji za Putina i na Ukrajině. Dvoumístný bojový vrtulník Kamov Ka-52 Na sociálních sítích ale nasbíraly nejvíce lajků fotografie nové generace dvoumístné bojové helikoptéry Kamov Ka-52 Alligator. Ruská armáda ji oficiálně zařadila do služby teprve v roce 2010. Vrtulník Ka-52 je vyzbrojený 30mm kanónem Šipunov 2A42​ a volitelnou podvěšenou výzbrojí s nosností 2 000 kg. Jak ovšem přibližuje tweet níže, v případě tohoto kusu Rusko použilo jen hloupé rakety S-8 a odepsalo 15 milionů dolarů. Chytré střely už zjevně docházejí.

Stíhací bombardér Suchoj Su-34 Rusko během bojů přišlo i o stíhací a bombardovací letouny. Některé z nich dostaly na zemský povrch ukrajinské migy, jiné pozemní protiletadlové systémy. Komunita eviduje sestřelené ničitele tanků Suchoj Su-25, víceúčelové bojové letouny Suchoj Su-30SM a konečně i stíhací bombardéry Suchoj Su-34. Stíhací bombardér Suchoj Su-34 Dvoumístný letoun a chlouba ruského letectva dosahuje rychlosti až 1 900 km/h a pro boj je vybavený jak automatickým 30mm kanónem GŠ-30-1, tak prostorem pro 8 000 kg podvěšené výzbroje. Mohou to být hloupé i laserem naváděnými rakety, pumy nebo celé spektrum střel vzduch-vzduch a vzduch-země včetně střel s plochou dráhou letu. Podívejte se na sestřelený stíhací bombardér Su-34 Do hry by mohly vstoupit i letouny MiG-29, které slouží ve východních armádách NATO. Ukrajině by výrazně pomohly v boji o vzdušnou nadvládu, tamní piloti je totiž důvěrně znají.

Střela s plochou dráhou letu Kalibr Na Ukrajinu útočily i některé střely s plochou dráhou letu Kalibr. Podle Bellingcatu je Rusové použili třeba pro úder na správní budovu v centru Charkova.

Maketa střely Kalibr v provedení 3M-14E pro ničení pozemních cílů V tomto případě to podle rozboru snímků z bezpečnostních kamer byl pravděpodobně obávaný Kalibr ve verzi 3M-14. Kalibrů existuje celá řada pro ničení námořních (3M-54), ponorkových (91RE) a pozemních (3M-14) cílů a je to taková souhrnná odpověď na americké tomahawky. Podle rozboru snímků Bellingcatu Kalibr zaútočil i na centrum Charkova Střela dosahuje dle provedení podzvukové rychlosti až 2,9 mach, o pohon se stará proudový, nebo raketový motor a může nést bojovou hlavici s až 500 kg výbušniny (včetně jaderné), která zasáhne cíl ve vzdálenosti od stovek kilometrů po 2 500 kilometrů. To je poměrně široké rozpětí, opět tedy záleží na konkrétním provedení střely. Ve vývoji je ostatně i modifikace Kalibr-M s doletem 4 500 kilometrů.

Balistické střely Iskander Dalším častým návštěvníkem ukrajinského vzdušného prostoru jsou ruské řízené balistické střely Iskander – zvláště v kvazibalistickém provedení Iskander-M 9M723 s inerciálním a optickým navigačním systémem. V prvních dnech konfliktu létaly především z běloruské strany.

Iskander-M při bojových zkouškách v roce 2018 Dolet střel se liší podle modelu, v případě řady Iskander-M to ale dělá mezi 400-500 kilometry, přičemž střela může dosáhnout výšky až 50 kilometrů. Podívejte se na zbytky kazetové bojové hlavice 9N722K5 Bojová hlavice může nést 480-700 kilogramů výbušniny včetně kazetové a termonukleární. A právě videa se zbytky kazetových hlavic, které před dopadem rozpráší submunici do širého okolí, plní Twitter a další sociální sítě už od prvních dnů války.