Ze dvou dnů na 3 hodiny. Let k ISS už trvá kratší dobu než cesta z Prahy do Ostravy

Ve středu 14. října odstartovala k Mezinárodní kosmické stanici loď Sojuz MS-17. Minimálně ze dvou důvodů šlo o významný start.

Je to poslední let ruské lodě, ve kterém si NASA předplatila sedačku za zhruba 90 milionů dolarů. Další americké astronauty mají vozit lodě Crew Dragon a později také Starliner. Start prvního Crew Dragonu s regulérními členy posádky (předešlý let s lidmi byl demonstrační misí) se však stále odkládá.

Druhým důvodem je rekordně krátká doba letu. Ještě před pár lety trval let ke stanici dva dny, poté byla doba zkrácena až na šest hodin. Tento let byl rekordně krátký. Ke startu došlo v 7:45:04 našeho času, o 8 minut později byl Sojuz na oběžné dráze a k připojení k ISS došlo v 10:48:47, tedy o 3 hodiny 3 minuty a 43 sekund později nebo také po 2 obězích okolo Země.