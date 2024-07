Že je jedna sklenka vína prospěšná pro zdraví? Není to pravda, tvrdí vědci v nejnovější studii

Dlouhé desítky let koluje mezi lidmi mýtus, že jedna sklenička vína denně může být klíčem k delšímu a zdravějšímu životu. Toto tvrzení stalo součástí i naší kultury, a mnoho lidí si tak ospravedlňuje večerní sklenku jako něco, co dělají pro své zdraví. Nejnovější studie však ukazuje, že tento obecně rozšířený názor je chybný. Podrobnosti přináší web Business Insider.

Nová studie naznačuje, že domnělé zdravotní přínosy umírněného pití mohou být pouhou iluzí. Výzkum vedený Timem Stockwellem a jeho týmem z University of Victoria kriticky přehodnotil desítky studií, které formovaly naše chápání vlivu alkoholu na lidské zdraví.

Zásadní metodologické nedostatky

Jádrem této studie je provokativní myšlenka: zdánlivé zdravotní přínosy mírného pití mohou být výsledkem ne zcela objektivních vědeckých metod, nikoli skutečných ochranných účinků alkoholu. Stockwell vysvětluje, že mnoho předchozích studií trpělo zásadními chybami v návrhu, zejména v tom, jak kategorizovaly a srovnávaly pijáky a abstinenty.

Vědci zjistili, že mnoho dřívějších studií mělo zásadní metodologické nedostatky, které mohly zkreslit výsledky ve prospěch konzumace alkoholu. Například některé studie nezařadily do svých výzkumů abstinenty, kteří přestali pít kvůli zdravotním problémům, což v konečném důsledku mohlo vést k mylnému závěru, že mírní konzumenti alkoholu jsou zdravější.

Hlavní problém podle Stockwella spočívá v tom, že se dřívější studie obecně zaměřovaly na starší dospělé a nezohledňovaly celoživotní návyky v oblasti pití. To znamená, že mírní konzumenti byli často srovnáváni s „abstinenty“ a „příležitostnými pijáky“. Patřili sem i starší dospělí, kteří přestali pít nebo omezili pití kvůli zdravotním problémům.

Zkreslený obraz

Pro lepší pochopení si představte dvě skupiny lidí ve věku kolem 60 let. V jedné skupině jsou ti, kteří pijí střídmě, ve druhé účastníci nepijí vůbec. Na první pohled mohou střídmí pijáci vypadat zdravěji. Ale je tu háček – mnoho abstinentů mohlo přestat pít alkohol kvůli zdravotním problémům nebo užívání léků. To znamená, že skupina „abstinentů“ může být plná lidí, kteří už mají zdravotní problémy, což ve srovnání dělá střídmé pijáky zdravějšími.

Tento zkreslený obraz se zvýrazňuje s věkem respondentů. Jak lidé stárnou, mohou se u nich začít projevovat zdravotní problémy, které vedou k ukončení pití alkoholu. Tím pádem studie, které se zaměřují na starší populace, mají větší pravděpodobnost takto zkresleného srovnání mezi pijáky a abstinenty.

Stockwell a jeho tým se rozhodli zjistit, zda studie, které se dokázaly vyhnout těmto chybám, taktéž ukazují zdravotní benefity mírného pití. Analyzovali celkem 107 studií s obrovským souborem dat zahrnujícím téměř 5 milionů účastníků a více než 425 000 úmrtí. Výsledky byly ohromující.

Vědecká analýza starších studií

Vědci provedli systematický přehled a meta-analýzu studií o konzumaci alkoholu a úmrtnosti ze všech příčin. Studie byly kategorizovány podle kvalitativních kritérií, například zda vylučovaly bývalé pijáky ze skupin abstinentů a používaly mladší kohorty sledované do vyššího věku. Poté provedli oddělené analýzy kvalitnějších a méně kvalitních studií, zaměřené na riziko úmrtnosti u umírněných pijáků (konzumace jednoho nápoje týdně až dvou nápojů denně) ve srovnání s abstinenty.

Po zkombinování všech dat se na první pohled se zdálo, že lehcí až střídmí pijáci mají o 14 % nižší riziko úmrtí během sledovaného období ve srovnání s abstinenty. Když se však zaměřili na kvalitnější studie, ukázalo se, že mírná konzumace alkoholu není spojena s delším životem. Zdánlivé přínosy byly patrné pouze v méně kvalitních studiích se staršími účastníky, kde nebyl řešen rozdíl mezi bývalými pijáky a celoživotními abstinenty.

Když se vědci zaměřili na kvalitnější studie – tedy ty, které sledovaly mladší lidi po delší dobu a pečlivě oddělovaly celoživotní abstinenty od bývalých konzumentů – zdravotní výhody mírného pití prakticky úplně zmizely. Tyto studie neprokázaly žádný významný rozdíl v riziku úmrtí mezi lehkými pijáky a abstinenty. „Pokud se podíváte na nejméně kvalitní studie,“ říká Stockwell, „tak tam uvidíte zdravotní přínosy.“

Vše stálo na chybných předpokladech

Tato zjištění mají obrovské dopady. Naznačují, že mnohé z toho, co jsme si mysleli o vlivu malého množství alkoholu na zdraví, může být založeno na chybných předpokladech. Myšlenka, že jedna sklenka vína denně může pomoci žít déle se v této perspektivě mění v pouhý uklidňující mýtus.

Ve skutečnosti umírněné pití alkoholu pravděpodobně neprodlužuje lidský život, ale naopak přináší určitá zdravotní rizika, včetně zvýšeného rizika některých druhů rakoviny. Proto nikdy žádná významná zdravotní organizace nestanovila bezrizikovou úroveň konzumace alkoholu. „Neexistuje žádná zcela 'bezpečná' úroveň pití,“ tvrdí Stockwell.

Tato studie je dalším důkazem toho, že bychom měli být opatrní při interpretaci vědeckých studií, zejména těch, které se týkají našeho zdraví. Alkohol má mnoho negativních dopadů, včetně zvýšeného rizika rakoviny, srdečních chorob a jaterních problémů. Místo spoléhání se na sklenku vína coby elixíru zdraví bychom se měli zaměřit na ověřené způsoby, jak zlepšit své zdraví, jako je vyvážená strava, pravidelný pohyb a dostatek spánku.

Jsou zde určité nedostatky

Studie má pochopitelně určité nedostatky. Počet kvalitních studií splňujících všechna kritéria byl velmi malý, což omezuje jednoznačnost závěrů. Mnoho studií používalo špatné metody měření konzumace alkoholu a často hodnotily návyky pouze ve velmi krátkém období.

Analýza také nemohla plně zohlednit složité interakce mezi faktory, jako je socioekonomický status, kouření a konzumace alkoholu. Tyto faktory mohly ovlivnit výsledky a způsobit zkreslení v hodnocení skutečných účinků alkoholu na zdraví.

Výsledky vědeckého bádání byly publikovány 30. ledna tohoto roku v odborném časopise Journal of Studies on Alcohol and Drugs. Tento renomovaný vědecký časopis se zaměřuje na výzkum vlivu alkoholu a drog. Recenzní proces zajišťuje, že publikované studie splňují vysoké vědecké standardy a přispívají k odborné diskusi.