Že to auto vypadá futuristicky? Počkejte, až zjistíte, že má v kufru dron, který unese dva lidi

Před dvěma lety jsme psali o létajícím autě Xpeng X3 a byl to trochu divoký koncept bez velké naděje na realizaci – pokoušet se vzlétnout s celým těžkým elektromobilem je neefektivní a proti konkurenci by neuspěl ani jako auto, parametry by zhoršovala letecká technika připevněná ke střeše.



Xpeng X3 se objevil i na autosalonech, dokonce i opravdu letěl, ale ke skutečně použitelnému dopravnímu prostředku měl daleko.



V hlavách designérů se zrodily ještě divočejší nápady a vedle toho inženýři vyvíjí technologie pro eVTOL.

Teď to stejná čínská automobilka zkouší s konceptem Land Aircraft Carrier. Rodinný minibus Xpeng AeroHT má běžné rozměry (délka 5,5 metru), vejde se na běžné parkovací místo a není svázaný hmotnostními ani rozměrovými limity, takže může vjet kamkoliv ve městě včetně podzemních garáží, snačí na něj běžný řidičák. Zaujme snad jen zdvojená zadní náprava – nese totiž neobvyklou zátěž.

Auto má pouze čtyři místa pro posádku, zato se do jeho nákladového prostoru vejde hexakoptéra, která unese dva pasažéry. Příprava dronu k letu trvá pět minut a je plně automatická – obsluha stiskne tlačítko, o zbytek se postarají autonomní systémy a zvládnou to i opačným směrem – uklidit dron zpátky do auta.



Futuristicky vyhlížející minivan. Pak se nadzvedne a otevře jeho záď a celá kombinace s hexakoptérou se ukáže v plné síle.

Pohonný systém na bázi karbidu křemíku s 800V architekturou má díky obří baterii stačit na dojezd až 1000 kilometrů. Nebo se energie použije na opětovné dobití dronu. Letoun se šesti skládacími rameny a karbonovými vrtulemi může létat autonomně, ale je tu i manuální režim (prý se to dá naučit za tři hodiny). Dolet, ani jiné parametry výrobce neuvádí (pouze „až šest letů“, což nám neřekne vůbec nic).

Nenechte se zmást zrychlen​ým videem, proces přípravy dronu trvá pět minut:

Továrna už roste

Výrobce se po auto- a aerosalonech chlubí funkčním prototypem, který už absolvoval řadu letových testů – prvně bez posádky, později s pilotem. Co se dostupnosti týče, konkrétní datum nemáme, ale tentokrát se Xpeng tváří, že to bude v dohledné době. V roce 2025 chce spustit předobjednávky.

V tiskové zprávě také oznámil, že v Guangzhou byla zahájena stavba továrny s kapacitou 10 tisíc létajících aut ročně. Jiná zpráva mluví o prvotní investici 150 miliónů dolarů a zahájení dalšího investičního kola.