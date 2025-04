Zeiss chce dostat AR do okének dopravních letadel. Nejvtipnější je ale obrázek s československou stopou, který k tomu přiložil

Jen si to představte. Letíte na dovolenou, kouknete z okénka na zamlženou krajinu kdesi deset kilometrů pod vámi, když tu se na poloprůhledném skle zobrazí, na co právě hledíte, aniž byste museli spouštět mobilní mapy a čekat na GPS.



AR v okénku dopravního letadla v podání Carl Zeiss a s patrnou československou stopou

Přesně s tímto nápadem se před pár dny pochlubil německý Carl Zeiss, který by rád do osobních letadel dostal své holografické a HUD technologie.

Má jich celou řadu a s rozšířenou realitou už nějaký pátek experimentuje i v poloprůhledných sklech kokpitů malých letadel. Teď by se mohli dočkat i prostí cestující.

Interaktivní skla jsou lehčí než současné displeje

Zeiss svoji novinku představil na dubnovém veletrhu Aircraft Interiors Expo 2025 v Hamburku a poloprůhlednou zobrazovací technologii by rád dostal i do přepážek, které oddělují různé sekce na palubě, nebo do infotainmentů. Tvrdí, že jeho skla jsou ve výsledku lehčí než stávající řešení, takže letoun propálí o to méně paliva.



Místo plastových příček a záslonek sklo, které se zatmaví, anebo pomcoí poloprůhledného displeje zobrazí různé informační prvky

Ať už to skončí jen u několika obrázků, anebo se s něčím podobným časem skutečně setkáte i na běžné lince, pro našince je nakonec zdaleka nejzajímavější na první pohled patrná československá stopa.

Německé optická ikona není na poli leteckých skel žádným nováčkem, dodávala je totiž už pro lunární mise Apollo v 60. a 70. letech a její čočky nakonec najdete i na vesmírném teleskopu Jamese Webba. S nejrůznějšími HUDy na bázi holografie pak experimentuje i u čelních skel automobilů.