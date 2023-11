Zelené salámy prozradily, že nejradši máme sebe, pak zvířata a až pak životní prostředí

Řečí o trvale udržitelném rozvoji má dneska kdekdo plná ústa. Slova však nikdo v čistou elektrickou energii nepromění, a tak je důležité, co jsou lidé ochotni pro udržitelný rozvoj vykonat, nebo spíše, čeho jsou ochotni se pro udržitelný rozvoj vzdát, co pro něj hodlají obětovat.

Němečtí vědci vedení Jeanette Klink-Lehmannovou z university v Bonnu se pokusili zjistit, jak jsou na tom s ochotou podřídit své zájmy udržitelnému rozvoji obyvatelé Německa. Výsledky publikované ve vědeckém časopise Q Open zcela jistě nesou výrazný otisk německého náhledu na svět. Na druhé straně je ale celkem pravděpodobné, že by obdobný výzkum v jiných zemích zřejmě jen těžko přinesl diametrálně odlišné závěry.

Klink-Lehmannová a spol. se zaměřili přednostně na chov hospodářských zvířat a z přehršle cílů udržitelnosti pro toto zemědělské odvětví si vybrali jen tři: dobré životní podmínky zvířat (tzv. welfare), ochranu životního prostředí a ochranu lidského zdraví. Zvolili je proto, že jejich současné naplnění nemusí být jednoduché.

"Cíle udržitelnosti, jako jsou dobré životní podmínky zvířat, ochrana životního prostředí a lidské zdraví, se mohou rychle dostat do vzájemného konfliktu," konstatuje Jeanette Klink-Lehmannová.

Chov hospodářských zvířat není v jednoduché situaci. Drůbeži může být lépe ve volném výběhu než v průmyslovém chovu, ale otevřený chov s sebou nese vyšší riziko přenosu chorob z populací volně žijících ptáků. Drůbež se tak může v současnosti nakazit třeba ptačí chřipkou H5N1, což v konečném důsledku znamená nárůst rizika přeskoku tohoto onemocnění na lidi.

Kdybychom zpřísnili normy pro chovy zvířat, abychom podobná nebezpečí snížili, mohlo by se to promítnout do cen potravin, ale také by to mohlo přivést některé chovy ke krachu, protože nárůst nákladů se nedá vždycky jednoduše promítnout do spotřebitelských cen. Úpadek chovů by se promítl do životní úrovně lidí na venkově.

„Pro vytvoření vhodných politických podmínek je nezbytné tyto rozpory v diskusi o udržitelnosti prozkoumat a vyjasnit," říká členka výzkumného týmu Monika Hartmannová.

