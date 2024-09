Země dostane druhý Měsíc. Koncem září přiletí z vesmíru, zdrží se 53 dní a zase odletí

Jmenuje se 2024 PT₅ a je to planetka, starší a nepřesné označení je asteroid, v tomto konkrétním případě vědci dokonce používají výraz mini-moon, miniměsíc. Měří asi 10 metrů a pro Zemi by ani při kolizním kurzu nepředstavovala nebezpečí (shořela by v atmosféře). V neděli 29. září přiletí z hlubokého vesmíru, jedinkrát obkrouží Zemi a 25. října (po 53 dnech) zase odletí dál do Sluneční soustavy.

Tento jev není až tak výjimečný. Země běžně přitahuje objekty z okolního vesmíru – některé přitáhne a shoří v její atmosféře, jiným jen gravitace ohne dráhu a proletí dál, ale pak jsou tu takové asteroidy, které nám dělají dočasné satelity. Například:

v roce 2006 asteroid 2006 RH 120 obíhal Zemi přibližně rok

obíhal Zemi přibližně rok asteroid 2020 CD 3 vydržel dokonce několik let, než v roce 2020 odletěl

vydržel dokonce několik let, než v roce 2020 odletěl asteroid 2022 NX 1 kroužil kolem Země v roce 1981, vrátil se v roce 2022 a znovu přiletí v roce 2051

Planetku 2024 PT₅ sedmého srpna objevil Asteroid Terrestrial-Impact Last Alert Systém a vědci Carlos de la Fuente Marcos a Raúl de la Fuente Marcos z Universidad Complutense de Madrid Ciudad Universitaria, report zveřejnili na Research Notes of the AAS.

Jak daleko, jak rychle

Vědci popisují dráhu „miniměsíční epizody“ planetky 2024 PT₅ jako protaženou podkovu. Kolem Země proletí rychlostí přibližně 1km/s a minimální vzdálenost planetky od Země bude 0,012 astronomické jednotky au. Astronomická jednotka byla původně definovaná jako střední vzdálenost Země a Slunce, dnes je definována jako 1 au = 149 597 870 700 metrů. Například Měsíc je od Země vzdálený 0,0026 au.

