Země má teď vedle Měsíce ještě jeden malý. Je velký asi jako Tesla a časem o něj přijde

Pokud si na Wikipedii vyhledáte Měsíc, dočtete se, že „Měsíc je jediná známá přirozená družice Země.“ V tuto chvíli však citovaná definice není zcela přesná. Astronomové Theodore Pruyne a Kacper Wierzchos z observatoře Mount Lemmon Observatory totiž objevili další přirozenou družici naší planety.

Polský astronom Kacper Wierzchos, působící aktuálně v americkém Tucsonu, publikoval na sociální síti Twitter zprávu, podle které má Země nový dočasně zachycený objekt – „mini-měsíc“ označený jako 2020 CD3. K příspěvku přidal i animaci, na které je vidět pohyb objektu hvězdné velikosti 20 mag, což znamená, že není viditelný pouhým okem.

Druhý měsíc je skutečně „mini“

Tým astronomů z Catalina Sky Survey vyslovil v polovině února podezření, že Země zachytila malý asteroid, který kolem ní nyní obíhá. Následně toto zjištění potvrdili také odborníci z Minor Planet Center, které je součástí Center for Astrophysics.



„Mini-měsíc“ označený jako 2020 CD3

Ve zveřejněné zprávě experti z Minor Planet Center uvedli, že „nebyl nalezen žádný odkaz na známý umělý objekt“, z čehož vyplývá, že jde pravděpodobně o asteroid zachycený gravitací, když prolétal kolem naší planety.

Dle Wierzchosova výzkumu vstoupil objekt o průměru mezi 1,9 a 3,5 metry na oběžnou dráhu naší planety zhruba před dvěma až třemi lety. Z astronomického hlediska by se jednalo o relativně nezajímavý asteroid, jakých známe miliony, avšak tento je teprve druhý, který začal obíhat kolem Země. A ne, Tesla Roadster Elona Muska to není, byť by rozměry i časově odpovídala. Ta je aktuálně až někde za oběžnou drahou Marsu (viz Where is Starman).

Kus kamene kdoví odkud

Historicky prvním potvrzeným vesmírným poutníkem, kterého naše planeta přilákala svou gravitací, byl objekt označený jako 2006 RH120. Ten sice primárně obíhá kolem Slunce, avšak od září 2006 do června 2007 se pohyboval na orbitě kolem Země.



Oběžná dráha 2020 CD3

Na základě dosud známých parametrů a více než 30 provedených pozorování. odborníci odhadují, že 2020 CD3 zůstane na orbitě do dubna tohoto roku. Wierzchos publikoval na Twitteru obrázek vypočtené simulace oběžné dráhy, která působí poměrně divokým dojmem.

Astronomové budou nyní usilovat o zjištění co nejvíce podrobností kolem našeho nového souputníka. V plánu jsou především další pozorování a provádění dynamických studií, jež by měly blíže osvětlit trajektorii tohoto vesmírného objektu.