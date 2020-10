Zemědělci zanedbávají kybernetickou bezpečnost. Záškodník by jim mohl zničit úrodu přes zavlažovací systémy

Mluvit o kybernetickém zabezpečení v rámci zemědělství je možná trochu zvláštní, ale ve skutečnosti jde o stále aktuálnější téma. Jak se produkce stává automatizovanější a sadbu či závlahu začínají ovládat počítače, musí se řešit i ochrana, aby systémy nikdo nemohl zneužít. Bohužel jak se ukázalo, zemědělci se v desítkách případů ani neobtěžovali nastavit si heslo.

Upozornila na to drobná bezpečnostní firma Security Joes v kontextu chytrých zavlažovacích systémů (via Zdnet) - zjistila, že více jak stovka jich byla vystavená online bez jakékoli zabezpečení, včetně hesla. Tyto systémy jsou přitom velmi podstatné, ovládají závlahu jak celých polí, tak skleníků, plantáží či zeleně ve městech.

Mnoho zjištěných případů se našlo dokonce v Izraeli, což je země, která se s nedostatkem vody potýká dlouhodobě, takže se nemůže vystavovat riziku, že někdo přijde a technologii zneužije. Ovšem přesně to se mohlo stát, kdokoli mohl na dálku závlahu upravit, klidně úplně zrušit. Nepotřeboval k tomu ani pokročilé znalosti, stačilo zadat výchozí administrátorské jméno a zmáčknout enter.

Chyba totiž byla úplně banální. Ve všech případech šlo o chytré zavlažovací systém ICC PRO, které vytváří Motorola a které zemědělci nainstalovali bez změny výchozího nastavení, takže tam ani nenastavili heslo, jednoduše nic. Systémy byly po připojení k internetu naprosto obnažené, byť se stačilo při instalaci trochu zamyslet.

Opět to jen připomíná, že veškeré technologie, které běží online, by vždy měly mít určitou úroveň zabezpečení. I něco tak specifického, jako chytré zavlažovací systémy. Kdyby je někdo upravil nebo vypnul, může to v některých regionech dost výrazně ohrozit potravinovou produkci.