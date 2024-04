Zemětřesení na Tchaj-wanu bořilo domy a zabilo nejméně sedm lidí. Bylo nejsilnější za posledních 25 let

Při největším zemětřesení na Tchaj-wanu za posledních nejméně 25 let zemřelo ve středu 3. dubna 7 lidí, 736 jich bylo zraněno a 77 jich zůstalo uvězněno v dálničních tunelech a zřícených budovách. K události došlo v 7:58 místního času, kdy se lidé chystali do práce a do škol. Zemětřesení mělo sílu 7,2 stupně Richterovy stupnice (některé zdroje uvádějí až 7,7 stupně). Podrobnosti přinesla agentura Reuters.

Všichni mrtví se nacházeli v okrese Hualien a byli mezi nimi i tři turisté, které v turisticky vyhledávané soutěsce Taroko zabily padající kameny. Padající kameny zabily také řidiče kamionu před tunelem na dálnici Suhua na východním pobřeží.

Zemětřesení na Tchaj-wanu

Otřesy způsobené zemětřesením byly cítit na celém ostrově a v některých částech pevninské Číny a Japonska. V hlavním městě Tchaj-pej byly cítit následné otřesy, kterých bylo zaznamenáno více než padesát. Oficiální ústřední tisková agentura uvedla, že zemětřesení bylo největší od zemětřesení o síle 7,6 stupně Richterovy škály v roce 1999, při kterém zahynulo asi 2 400 lidí a bylo poškozeno nebo zničeno padesát tisíc budov.

Epicentrum zemětřesení se nacházelo v hloubce 15,5 kilometrů, 18 kilometrů jižně od města Hualien v relativně řídce osídlené oblasti. S ohledem na sílu otřesů byla následně vydána výstraha před tsunami pro jižní Japonsko a Filipíny, která byla později odvolána.

Záběry z místa ukazují mnoho budov se zjevně vážně narušenou statikou. V některých oblastech také došlo k masivním sesuvům půdy. V Tchaj-peji si silné otřesy vynutily krátké uzavření metra, nicméně většina ze šesti linek již obnovila provoz. Železniční spojení do oblasti by mělo být znovu otevřeno ve čtvrtek.

Dle tchajwanského letectva bylo na hlavní základně lehce poškozeno šest stíhaček F-16, které jsou často vysílány k čínským vojenským letadlům, nicméně očekává se, že jejich návrat do služby nepotrvá dlouho. Elektrárenská společnost Taipower uvedla, že krátce po zemětřesení byla obnovena většina dodávek elektřiny, přičemž dvě ostrovní jaderné elektrárny nebyly nijak dotčeny.

Výrobce čipů evakuoval zaměstnance

„V současné době je nejdůležitější věcí, nejvyšší prioritou, záchrana lidí,“ řekl prezident Lai Ching-te během svého projevu před jednou ze zřícených budov v Hualienu. Přinejmenším do konce týdne se očekávají silné následné otřesy o síle až 7 stupňů Richterovy škály.

Firma Taiwan Semiconductor Manufacturing, která je hlavním dodavatelem čipů pro Apple a Nvidi, uvedla, že musela evakuovat některé výrobní závody. „Pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců byly některé továrny evakuovány v souladu s firemními postupy,“ uvedla v tiskovém prohlášení a později dodala, že se zaměstnanci začali vracet do práce.

V Japonsku meteorologická agentura stanovila sílu zemětřesení na 7,7 stupně Richterovy stupnice a uvedla, že několik malých vln tsunami menších než půl metru zasáhlo části jižní prefektury Okinawa. Na Filipínách seismologové varovali obyvatele pobřežních oblastí v několika provinciích, aby se přesunuli do vyšších poloh.

Na Tchaj-wanu žije asi 23 milionů lidí, z nichž většina bydlí v průmyslových městech na jeho západním pobřeží, včetně hlavního města. Ostrovem pravidelně otřásají zemětřesení kvůli jeho poloze v tichomořském Ohnivém kruhu, který se táhne kolem okraje Tichého oceánu a způsobuje masivní seismickou a vulkanickou aktivitu od Indonésie až po Chile.