Zemřel člověk, který změnil svět. John B. Goodenough měl 100 let a ještě v 97 dostal Nobelovu cenu za Li-ion baterii

V neděli v texaském Austinu zemřel John Bannister Goodenough. Profesor strojního inženýrství a materiálových věd na The University of Texas, nejvíce známý jako vynálezce lithium-iontových baterií. Právě za ně společně se Stanley Whittinghamem a Akirou Yoshino v roce 2019 dostal Nobelovu cenu za chemii. Goodenoughovi bylo 97 let a stal se tak nejstarším držitelem Nobelovy ceny v historii.

Dalším důkazem jeho schopností i v takto pokročilém věku je představení nového konceptu baterie, která místo kapalných elektrolytů používá skleněné elektrolyty a nahrazuje lithium mnohem levnějším a dostupnějším sodíkem. Stalo se tak v roce 2017, Goodenoughovi tedy bylo 94 let.

Johnovo příjmení jako by přesně vystihovalo jeho největší přínos lidstvu. Good enough, dostatečně dobré. Přesně takové jsou Li-ion baterie. Dnes je populární žehrat na to, že ten smartphone vydrží jen jeden den, nebo že ten elektromobil ujede jen 520 kilometrů, ale musíme si uvědomit, že bez technologie Li-ion by tyto a mnohé další produkty vůbec nevznikly (resp. jejich použitelnost a rozšířenost by byla omezená).

John B. Goodenough zemřel 25. června 2023 ve věku 100 let, přesně měsíc před 101. narozeninami.

