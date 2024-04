Zemřel teoretický fyzik Peter Higgs. Nositel Nobelovy ceny před 60 lety předpověděl existenci božské částice

V nedožitých 95 letech zemřel v pondělí 8. dubna ve skotském Edinburghu britský teoretický fyzik Peter Higgs. Plachý a poněkud samotářský vědec získal v roce 2013 Nobelovu cenu za teoretickou práci o tom, jak Higgsův boson dává elementárním částicím jejich hmotnost.

„Kromě mimořádného přínosu ve fyzice částic byl Peter výjimečným člověkem, mimořádně skromným mužem, skvělým učitelem a někým, kdo dokázal vysvětlovat fyziku velmi jednoduše a do hloubky,“ uvedla pro deník The Guardian Fabiola Gianotti – generální ředitelka CERNu a vedoucí jednoho z experimentů na Velkém hadronovém urychlovači, který v roce 2012 pomohl potvrdit existenci Higgsovu částice.

Předpověď „božské částice“

Peter Higgs se narodil 29. května 1929 v Newcastlu. Po získání doktorátu na Kings College v Londýně strávil krátký čas na Univerzitě v Edinburghu. Během let 1954 až 1956 se přestěhoval do Londýna, avšak v roce 1960 se vrátil zpět do Edinburghu, kde působil jako přednášející v ústavu matematické fyziky.

V roce 1964 vyslovil předpověď, která měla obrovský dopad na světovou fyziku: postuloval existenci pole, které obklopuje vesmír a které dává částicím hmotnost chvíli po velkém třesku. Toto pole mělo být spojeno s vlastní částicí, která byla později pojmenována jako Higgsův boson.

Higgsův boson se stal základním stavebním kamenem standardního modelu současné částicové fyziky. Přezdívá se mu „božská částice“, nicméně sám Higgs v rozhovoru pro časopis New Scientist v roce 2017 označil tento termín za nešťastné spojení teoretické fyziky s nevhodnou teologií.

Nobelova cena za fyziku

Higgs později přiznal, že si zpočátku neuvědomoval, jak významná se jeho teorie ukáže být. „V té době nebylo jasné, jak se uplatní ve fyzice částic, a ti z nás, kteří jsme na tom v roce 1964 pracovali, jsme hledali uplatnění na špatném místě,“ řekl.

V červenci 2012 byl předpoklad potvrzen experimenty v hadronovém urychlovači ve švýcarském CERNu. Výsledky pokusů se shodovaly s předpokládanými hodnotami až na 95 %. Sám Higgs doufal, že bude možné využít urychlovače k propojení částicové fyziky s kosmologií a hledáním temné hmoty, ale tyto otázky zatím zůstávají otevřené.

O rok později byla Higgsovi udělena Nobelova cena za fyziku, která je jednou z mnoha cen a poct, jež za svou práci získal. I po svém odchodu do důchodu v roce 1996 se Higgs nadále účastnil fyzikálních konferencí a spolupracoval s kolegy a studenty.