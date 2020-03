Zima jako v Rusku? Letos to rozhodně neplatí – uplynulá zima byla rekordně teplá

Chladné ruské zimy bývaly natolik vyhlášené, že se promítly až do ustáleného rčení „zima jako v Rusku“. Letos to však rozhodně neplatí. Pro meteorology skončila zima posledním únorovým dnem a jejich měření ukázala, že Rusko zažilo nejteplejší zimu za posledních 130 let. O tom, jak moc toto roční období vybočilo ze statistik, informuje server MeteoInfo.ru.

„Zima 2019-2020 byla nejteplejší v historii pravidelných meteorologických pozorování v Rusku od roku 1891.“ uvádějí odborníci na počasí hned v úvodu článku. V mnoha oblastech byly zaznamenány nové teplotní rekordy – v prosinci se to týkalo především evropského území, poté se připojila i většina asijského území.

Mimořádně teplá zima

V únoru byly rekordní teploty naměřeny prakticky na celém území Ruska s výjimkou Dálného východu. Výsledkem je překonání dosavadního rekordu z přelomu let 2015 a 2016 o celých 1,3 ° C. Průměrné teploty vzduchu překračovaly dlouhodobý normál o 6 až 8 stupňů Celsia. Pouze na severovýchodě země (Magadanská oblast, Kamčatka a Čukotský autonomní okruh) odpovídala průměrná teplota obvyklým hodnotám.

Nejvyšších průměrných teplot bylo dosaženo v evropské i asijské části země. Ze sedmi federálních okruhů byla uplynulá zima nejteplejší v pěti: v Severozápadním, Centrálním, Povolžském, Uralském a Sibiřském. Rekordy tak odolaly jen v Jižním a Severokavkazském federálním okruhu.

Vůbec poprvé byla průměrná teplota vzduchu v hlavním městě Moskva v průběhu zimy vyšší než 0 ° C. Dosavadní rekord z roku 1961 překonala o velmi citelné 3 stupně Celsia. Vývoj teplot zmátl flóru a faunu v regionu – na začátku zimy začaly kvést květiny a v Bol'sherechenské zoo se dokonce někteří medvědi probudili ze zimního spánku.

„Přírodní podmínky v Rusku se rychle mění na velkých územích, včetně arktické zóny, kde dochází k obzvláště výrazným změnám klimatu,“ napsal pro web Earther Alexander Rodin, šéf Moskevského institutu fyziky a technologie v oblasti životního prostředí a planetárních věd.

Nejen Rusko, ale i Evropa

Zima, která dle meteorologů skončila před dvěma týdny, byla nadprůměrně teplá nejen v Rusku, ale i na celé severní polokouli. Dle dat publikovaných NASA však tentokrát hovoříme „jen“ o vyrovnání rekordu z přelomu let 2015 a 2016.

Téměř v celé Evropě, Asii a Severní Americe byly průměrné teploty vzduchu znatelně vyšší než obvykle. V Evropě a Asii o 2 až 8 ° C, v Severní Americe o 2 až 4 ° C, pouze na Aljašce byla uplynulá zima o 2 až 4 ° C chladnější než obvykle. Také na severu Indie a v některých oblastech Atlantického a Tichého oceánu lze uplynulou zimu považovat za trochu chladnější, než je obvyklé.

Rekordní zima následuje poté, co svět zažil v roce 2019 svůj druhý nejteplejší rok. Došlo i k překonání nejteplejší dekády – období 2010 až 2019 překonalo předchozí rekord z dekády 2000 až 2009. Meteorologové přitom neočekávají, že by se stávající trend měl v dohledné době změnit.