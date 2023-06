Žirafy jsou ohroženější, než se dosud myslelo. Důvodem je neschopnost šplhat do strmých svahů

Nová studie, provedená vědci z Pensylvánské státní univerzity, varuje, že žirafy jsou ještě více ohrožené, než se ochránci přírody dosud domnívali. Kromě predátorů a nedostatku vysokých stromů je dalším důvodem, proč tito tvorové vymírají, neschopnost šplhat po strmých svazích.

Studie zjistila, že žirafy masajské, které geograficky odděluje Velká příkopová propadlina ve východní Africe, se již více než tisíc let nekřížily ani si nevyměňovaly genetický materiál. V některých případech to byly dokonce stovky tisíc let. Vědci navrhují, aby se k těmto dvěma populacím pro účely ochrany přírody přistupovalo odděleně, a prosazují odlišné, ale koordinované úsilí o jejich zachování.

Proč vymírají žirafy?

V posledních 30 letech populace žiraf prudce poklesla a na celém světě jich zůstalo méně než sto tisíc. Žirafy masajské, endemický druh Tanzanie a jižní Keni, zaznamenaly během tohoto období přibližně padesátiprocentní pokles populace. Mezinárodní svaz ochrany přírody je klasifikuje jako ohrožené. K úbytku přispěly faktory jako nelegální lov a rostoucí zásahy člověka do životního prostředí. Aktuálně zbývá přibližně jen 35 000 jedinců.

„Životní prostředí žiraf masajských je značně fragmentované, částečně kvůli rychlému rozšiřování lidské populace ve východní Africe v posledních 30 letech a následnému úbytku volně žijících zvířat,“ říká profesor biologie na Pensylvánské státní univerzitě Douglas Cavener.

„Velká příkopová propadlina navíc protíná východní Afriku a strmé svahy jejích srázů představují pro migraci volně žijících zvířat obrovskou překážku. Prozkoumali jsme genomy stovky masajských žiraf, abychom zjistili, zda se populace na obou stranách propadliny v nedávné minulosti vzájemně křížily a rozmnožovaly, což má důležité důsledky pro zachování druhu,“ dodává vedoucí výzkumu v univerzitní zprávě.

Žirafy jsou špatní lezci

Vědci konstatují, že žirafy jsou notoricky známé jako špatní lezci. Pomocí satelitních dat našli pouze dvě místa, kde byl úhel svahů propadliny dostatečně mělký na to, aby ji tyto druhy mohly potenciálně přejít. Neexistovaly však žádné konkrétní zprávy o tom, že by to žirafy dělaly.

Aby autoři studie lépe pochopili výměnu genetických informací v průběhu historie, použili kombinaci sekvenování celého jaderného genomu – genetické informace pocházející od obou rodičů – a mitochondriálního genomu, který zahrnuje geny pocházející pouze od matky zvířete.

„Křížení mezi různými populacemi vede k výměně genetických informací – obecně je považováno za prospěšné, protože může zlepšit celkovou genetickou rozmanitost a pomoci chránit malé populace před nemocemi a dalšími hrozbami,“ říká odborná asistentka na katedře biologie Lan Wu-Cavener.

Dvě populace oddělené propadlinou

„Abychom pochopili přenos genů přes propadlinu, sekvenovali jsme více než 2 miliardy párů bází, které tvoří celý jaderný genom, a také více než 16 000 párů bází, které tvoří celý mitochondriální genom. Tato komplexní data představovala pro náš malý tým řadu výpočetních výzev a požadavků na ukládání dat, ale použití celého genomu namísto jeho malé části nám umožnilo komplexně prozkoumat rozsah přenosu genů mezi těmito populacemi,“ vysvětluje Lan Wu-Cavener.

Výsledky odhalily několik bloků genů v mitochondriálním genomu, které žirafy obvykle dědí společně (haplotypy – kombinace alel odkazujících na různá místa sekvence DNA) napříč oběma populacemi. Odborníci provedli analýzu založenou na vzorcích podobnosti těchto haplotypů.

Zjistili, že žirafy z východní strany propadliny nemají žádné překrývající se haplotypy s žirafami z její západní strany. To naznačuje, že samice žiraf v posledních 250 000 až 300 000 letech nemigrovaly přes propadlinu za účelem rozmnožování.

Menší genetická rozmanitost

„Ke genovému přenosu mezi oběma populacemi zprostředkovanému samicemi nedošlo po stovky tisíc let, nebo pravděpodobně nikdy,“ uvádí dále Cavener. „To vyvolalo novou otázku o původu těchto populací, kterou jsme nepředpokládali. Původně jsme se domnívali, že vznikla jedna populace, následně někteří jedinci přešli na druhou stranu propadliny a založili druhou populaci. Nyní se však domníváme, že obě populace vznikly nezávisle na sobě před více než 200 000 lety.“

Jaderný genom naznačuje, že k přenosu genů prostřednictvím pohybu žirafích samců mohlo dojít přibližně před 1 000 lety. Tým plánuje odebrat vzorky od dalších zvířat z obou populací, aby lépe pochopil, kdy a proč se tento genový přenos zastavil.

„Celkově tyto výsledky naznačují, že populace žiraf na obou stranách propadliny jsou geneticky odlišné, přičemž každá populace má menší genetickou rozmanitost, než kdyby tvořila jednu větší propojenou populaci,“ upřesňuje Cavener důležité zjištění.

Bádání pokračuje

„Žirafy mají jen velmi malé vyhlídky na to, že by se samy dostaly přes propadlinu, a přemístění je u těchto zvířat velmi nepraktické. To naznačuje, že žirafy masajské jsou ohroženější, než jsme si dosud mysleli, a že úsilí o ochranu každé populace by mělo být zvažováno nezávisle, ale koordinovaně. Doufáme, že vlády Tanzanie a Keni zvýší ochranu žiraf masajských a jejich biotopů, zejména vzhledem k nedávnému nárůstu pytláctví žiraf v této oblasti.“

Vědecký tým, jehož výsledky bádání byly publikovány v odborném časopise Ecology and Evolution, rovněž zjistil alarmující vysoké ukazatele příbuzenského křížení na východní i západní straně propadliny. Příbuzenské křížení je proces, který snižuje genetickou rozmanitost a celkovou zdatnost populace.

Cílem vědců je dále studovat populace žiraf masajských na obou stranách propadliny, zejména ty, které jsou extrémně izolované, aby lépe porozuměli rizikům, jež představuje příbuzenské křížení. Kromě toho hodlají prozkoumat, jak se žirafy pohybují mezi skupinami na východní straně propadliny, kde je značně fragmentovaný biotop. Cílem tohoto výzkumu bude lépe pochopit, jak stanovit priority ochranářského úsilí, aby se zachovala provázanost mezi těmito fragmentovanými populacemi.