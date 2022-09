Žít na Marsu by rozhodně nebylo příjemné. Alespoň to tvrdí jeden z astronautů NASA

Pro některé by život na Marsu byl splněným celoživotním snem, pro jiné spíše noční můrou. Do druhé zmíněné kategorie se řadí i astronaut NASA Stanley Love, který se k dané problematice vyjádřil v rámci rozhovoru pro magazín The US Sun.

„Jestli si myslím, že by to bylo možné? Ano. Jestli si myslím, že by to bylo příjemné? Ne. Myslím, že by to bylo hrozné,“ konstatoval.

Love řekl, že jeho pocity jsou ovlivněny zkušeností s několikaměsíčním pobytem v drsných podmínkách Antarktidy, během nějž musel snášet řadu útrap – například hlad.

Tři červivá jablíčka pro 8 lidí

„Odnesli hromadu odpadků a z Nového Zélandu nám přivezli tři červivá jablíčka velikosti pingpongového míčku,“ zavzpomínal.

„Bylo nás osm a pečlivě jsme ta jablka naporcovali, takže každý dostal přesně tři osminy červivého jablka o velikosti pingpongového míčku z Nového Zélandu a bylo to to nejlepší jablko, jaké jste kdy jedl."

Kolonizace rudé planety by samozřejmě byla ještě mnohem náročnější. „Bude to trvat velmi dlouho, než bude Mars schopen vyprodukovat byť jen malé červivé jablko velikosti pingpongového míčku,“ poznamenal Love.

Titulní foto: Spongy101010, CC BY-SA 4.0