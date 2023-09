Živá kůže vytvořená z houby byla inspirována filmovým Terminátorem

Dvojice výzkumníků vytvořila z houby živou kůži, přímo inspirovanou filmovým Terminátorem. Konečným cílem je vyvinout povlak, který by mohl fungovat jako biologicky odbouratelný a multifunkční senzor.

Konvenční elektronické senzory ze silikonu nemusí být tak lehké vyrobit a často navíc dokážou detekovat jen omezené množství věcí najednou.

„V Terminátorovi je scéna, v níž implantují robotovi kůži. Ta je pro něj externí, ale přesto robotovi poskytuje data a provádí automatické opravy,“ uvedl badatel Antoni Gandia z Polytechnic University of Valencia. „Chtěli jsme ukázat, že už takové věci také umíme.“

Biokybernetická identita

Gandia a jeho kolega Andrew Adamatzky z University of the West of England použili houbu zvanou Ganoderma sessile, která může růst v různých podmínkách. V tomto případě to bylo na povrchu cca dvaceticentimetrové figurky Terminátora.

Po pouhých pěti dnech v inkubátoru houba pokryla figurku odshora až dolů, čímž ji proměnila v „biokybernetickou entitu“. Tato „slupka“ byla podle dostupných informací rovněž citlivá na světlo a dotek.

Oba vědci doufají, že jejich výzkum umožní položit základy pro živé kůže, které by jednoho dne mohly například potahovat budovy a regulovat jejich teplotu. „Jak pokračujeme v posouvání hranic toho, co je dosažitelné s myceliem, přibližujeme se k budoucnosti, v níž budou biokybernetické systémy součástí našeho každodenního života,“ napsali.