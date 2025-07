Živoucí naděje medicíny. Žena se bez jediného léku zcela zbavila HIV a překonala rakovinu

V jednasedmdesáti je Loreen Willenbergová známá také jako sanfranciská pacientka a svým způsobem ji lze považovat za celebritu. Lékaři jí poprvé pozitivně testovali na HIV v roce 1992. Na rozdíl od drtivé většiny nakažených lidí ale její organismus dokáže udržet nad virem kontrolu, a to bez jakýchkoli léků.

Věda zná hned jedenáct případů, kdy se lidé zbavili HIV po transplantaci kostní dřeně od dárce nesoucího v dědičné informaci specifickou mutaci genu CCR5 označovanou jako delta 32. Tato mutace vyřadí z činnosti gen, který je zodpovědný na tvorbu bílkoviny zneužívané k průniku HIV do nitra bílých krvinek a jejich následnému ničení. Krvinky bez této bílkoviny fungují normálně a jsou odolné vůči HIV.

Nikdy se nepodrobila léčbě, a přesto vzdoruje

Loreen Willenbergová je jiný případ. Nikdy se nepodrobila léčbě, a přesto viru vzdoruje. Lékařská věda zatím poznala jen dva takové lidi. Druhým je esperanzská pacientka z Argentiny, jež se rovněž uzdravila bez užívání léků, a dokonce porodila dítě, které je bez známek nákazy HIV. Zajímavou skupinu tvoří i lidé, kteří se sice podrobili léčbě, ale když ji vysadili, nedošlo u nich k nárůstu množství virových částic, jak bývá obvyklé. Někteří si drží tento stav po dlouhé roky.

Tyto výjimečné případy jsou předmětem velkého zájmu virologů, imunologů a lékařů, protože mohou skrývat recept na vyléčení infekce HIV. Mezi léčbou a vyléčením je v případě nákazy HIV velký rozdíl. Léčba je dnes celkem běžná a využívají se k ní i léky vynalezené týmem profesora Antonína Holého. Vyléčení je považováno za současného stavu medicíny za nemožné.

HIV patří mezi tzv. retroviry, které zabudovávají svou dědičnou informaci do DNA buněk hostitelského organismu a v této podobě tam mohou přetrvávat po velmi dlouhou dobu. Zatímco aktivní viry napadající buňky moderní medicína likvidovat umí, do skrytých virových rezervoárů léky nepronikají a viry uložen v podobě dědičné informace neničí. Proto se i nad případy spontánně vyléčených lidí, jako jsou pacientky ze San Franciska a Esperanzy, vznáší otazník. Je těžké rozlišit, zda virus už v těle pacienta není, nebo zda se někde ještě nějaké kopie jeho dědičné informace skrývají. To se teď ale mění zásluhou Loreen Willenbergové.

Boj s rakovinou

Jak referovala Xu Yuová z Ragon Institute při Harvard University na nedávném kongresu v rwandském Kigali, můžeme si být s vysokou pravděpodobností jistí, že se Loreen Willenbergová zcela uzdravila a v jejím těle už nezůstalo po HIV nejmenší stopy. Za toto ujištění vděčíme vážným zdravotním trablům sanfranciské pacienty.

V červenci 2022 se udělalo Willenbergové zle a skončila na pohotovosti. Tam jí při rentgenu hrudníku zjistili nádory na plicích. V prosinci u ní odhalili lékaři metastázu na mozku a došli k závěru, že je nutná neodkladná operace. Při té se naštěstí ukázalo, že nádor nezasáhl mozkovou tkáň a leží mezi lebkou a mozkem. Hned po operaci začala Willenbergová brát monoklonální protilátku Keytruda, která má za úkol vyřadit z činnosti protein PD-1 na nádorových buňkách.

Buňky imunitního systému by pak měly být vůči nádoru agresivnější a měly by ho ničit. Zajímavé je, že Keytrudu zkoušeli lékaři také u pacientů s HIV v naději, že tak aktivují nečinné buňky virového rezervoáru. Ty by se pak staly nápadnými pro imunitní systém a byly by zlikvidovány. Na nádory plic nasadili lékaři lék Adagrasib zacílený na buňky s mutací typickou pro rakoviny plic. I ten zabral tak, že následná vyšetření magnetickou rezonancí už nádory na plicích neodhalila. Navzdory prognózám lékařů se zdá, že Loreen Willenbergová opět utekla hrobníkovi z lopaty. Její diagnóza zněla: rakovina ve 4. stádiu. A ta nemívá zrovna příznivou prognózu.

Definitivní důkaz vyléčení?

Onkologové neřešili otázku, jestli léčba rakoviny nepoznamená imunitní systém pacientky a „neprobudí“ skrytou infekci HIV. Pro ně bylo klíčové vypořádání se zhoubnými nádory. Kdyby se virus aktivoval, byla tu v rezervě antivirotika, která užívají miliony HIV-pozitivních pacientů.

Lékaři, kteří řešili otázku HIV nákazy Loreen Willenbergové, ale zbystřili. Ani po třech desetiletích si nemohli být jisti, zda je pacientka skutečně vyléčená, nebo jestli v jejím těle HIV jen „dříme“.

„Nechala jste si udělat test na HIV?“ zeptal se Willenbergové specialista na HIV Steven Deeks z University of California v San Francisku.

Ta přikývla a dodala, že test vyšel negativní.

„Pokud virus nevystrčil svojí hnusnou hlavu ani po téhle léčbě, tak jsme si celkem jistí, že je z vašeho těla definitivně pryč,“ konstatoval Deeks.

Naděje pro všechny, kdo ji potřebují

Stejného názoru je Xu Yuová, která vyšetřila Willnebergovu, jak nejdůkladněji to šlo. V žádném ze vzorků nenašla HIV. Nanejvýše narazila v některých buňkách na zabudovanou defektní virovou dědičnou informaci, podle které nemůže funkční HIV vzniknout.

„Více než kdykoli jindy jsme si jistí, že u ní proběhlo přirozené vyléčení HIV,“ říká Yuová a je připravena hledat příčinu tohoto krajně nepravděpodobného jevu ve výsledcích testů, jež provedla s Willenbergovou před jejím onemocněním rakovinou a poté, co sanfranciská pacientka nemoc zvládla.

Willenbergová bere vývoj událostí nejen jako osobní výhru, ale jako jiskru naděje pro všechny, kdo těžce onemocněli: „Když si potřebujeme udržet naději, měli bychom mít na paměti, že se vždycky najdou výjimky z přírodních zákonů. Pokud je mi souzeno, abych já byla pro lidi takovým paprskem naděje, pak jsem za to vděčná.“

Sanfranciská pacientka doufá, že lékaři výzkumem jejího organismu přijdou na to, co je třeba udělat, aby se lidské tělo jednou provždy zbavilo nákazy HIV: „Cítím se zavázána výzkumným týmům za jejich odhodlání přijít tomuhle jevu na kloub. Odvádějí úžasnou práci. Proto ani já nepropadám beznaději. Mám tady ještě důležitou práci. To jsem také řekla onkologům, když mi oznámili diagnózu: Můj úkol tady na Zemi ještě neskončil.“