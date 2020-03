„Živý beton“ s fotosyntetickými bakteriemi se regeneruje a pohlcuje oxid uhličitý

Foto: CU Boulder College of Engineering and Applied Science

Odborníci z University of Colorado at Boulder a DARPA vytvořili to, co deník The New York Times nazval „živým betonem“. Jde o materiál obsahující fotosyntetické bakterie, které mohou růst a regenerovat se.

Konkrétně se jedná o směs želatiny, písku a sinic rodu Synechococcus. Když z ní badatelé vytvořili jakousi cihlu a následně ji rozdělili, z každé poloviny vznikla nová cihla.

Z dostupných informací plyne, že vše začíná inokulací kolonií bakterií do výše zmíněného písku a želatiny. Během následného procesu se oxid uhličitý přeměňuje na uhličitan vápenatý (jedna z hlavních složek cementu). Želatina se mineralizuje a váže písek.

Budoucnost vesmírného stavebnictví?

„Využíváme bakterie, abychom pomohli vypěstovat velké množství materiálu potřebného pro výstavbu“ konstatoval vedoucí projektu Will Srubar.

DARPA se podle NYT zajímá především o takový samorostoucí materiál, z něhož by mohly být sestavovány různé struktury v odlehlých pouštních oblastech – nebo dokonce i ve vesmíru.

„Neexistuje způsob, jak do vesmíru dopravovat stavební materiály,“ řekl Srubar NYT. „Dobrá, přineseme s sebou tedy biologii“.