Zlý sen Boeingu: v softwaru letadel 737 Max byly nalezeny další dvě chyby

Již déle, než rok jsou po dvou tragických haváriích uzemněny všechny letouny Boeing 737 Max. Tisková agentura Reuters přinesla zprávu, podle které byly v řídících systémech těchto strojů nalezeny další dvě chyby. Boeing již v úterý oznámil, že připravuje dvě nové aktualizace softwaru počítače pro řízení letu.

Výrobce potvrdil, že jeden problém se týká „hypotetické chyby“ v mikroprocesoru počítače pro řízení letu. Ta by se mohla projevit ztrátou kontroly stabilizace letadla. Druhý problém by potenciálně mohl vést k odpojení funkce autopilota během finálního přiblížení na přistávací dráhu.

Problémy v softwaru 737 Max

Americká Federální letecká správa (FAA) uvedla, že je s Boeingem v úzkém kontaktu. Podle ní „pokračuje ve své práci na automatizovaném systému řízení letu na 737 Max. Výrobce musí prokázat shodu se všemi certifikačními normami.“

Firma nepředpokládá, že by objevení nových chyb mělo mít vliv na návrat tohoto typu letadel do služby. Problémy nijak nesouvisejí s automatickým stabilizačním systémem MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), který byl pravděpodobnou příčinou havárií, jež předcházely uzemnění těchto strojů. Boeing ujišťuje, že žádná z odhalených chyb není nijak spojena s tím, co způsobilo tragické nehody.

Boeing uvedl, že během testovacího letu nebyl zaznamenán žádný nový softwarový problém. Na otázku, týkající se funkce autopilota, odpověděl: „Výstrahy a varování v prostoru pro piloty jsou již připraveny, aby varovaly posádku, pokud se něco stane.“ Výrobce letadel však neuvedl, kdy hodlá vydat záplaty na dvě nové chyby.

Návrat na oblohu je v nedohlednu

Nutno podotknout, že se nejedná o první softwarové nedostatky, které Boeing zjistil od uzemnění flotily a pozastavení výroby. V lednu našel chybu, která mohla zabránit počítačům pro řízení letu ve spuštění a ověření jejich připravenosti. O měsíc později objevil problém s kontrolkou stabilizačního systému, který zajišťuje vodorovný let.

Podle původních předpokladů měl klíčový certifikační testovací let proběhnout nejdříve v dubnu tohoto roku. Ve světle nových informací se jako pravděpodobnější jeví konec května nebo ještě pozdější termín. Patrně tak dojde i k posunu návratu Boeingů 737 Max, který byl původně plánován na polovinu roku 2020.