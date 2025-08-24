Změna pohlaví je v přírodě častější, než jsme si doposud mysleli. Samec ledňáka snáší vejce a samice má spermie

Změna pohlaví je považována za něco, co odporuje přírodě. Ale s určením pohlaví a jeho regulací to zdaleka není tak jednoduché, jak to na první pohled může vypadat. Příroda nám nejednou připraví hlavolamy, s jejichž řešením si nevíme rady. Mistrem v dezinterpretaci přírodních zákonitostí je Světová atletika. Nejnověji to ukázala zavedením pravidla, podle kterého jsou od 1. září 2025 ženami jen ti, kdo postrádají gen SRY. Odborníci považují tohle pravidlo za vědecky nepodložené. Už proto, že jsou známy případy mužů, kteří SRY gen postrádají.
Přední světový expert na problematiku biologického vývoje pohlaví Robin Lovell-Badge z londýnského Institutu Francise Cricka, říká, že spoléhat se pouze na test genu SRY je příliš velké zjednodušení. „Test odhalí pouze to, zda jedinec má, nebo naopak nemá daný gen. A nemusí odhalit malou mutaci v SRY nebo jeho regulační oblasti. Bez dalších testů není možné definitivně rozhodnout, zda je jedinec muž nebo žena. Pro sportovce je nejdůležitějším faktorem vliv androgenů na svaly a kosti, ale jejich produkce a působení je v genové dráze poměrně daleko od aktivity genu SRY,“ vysvětluje Lovell-Badge.
S testosteronem to není jen tak
Samozřejmě se mezi laiky najde spousta „expertů“ přesvědčených, že do problematiky „vidí“ lépe než Lovell-Badge a budou mít zcela jasno v tom, že kdo má pohlavní chromozom Y a na něm gen SRY, ten je chlap a basta. Těm se snad hodí připomenout, že Světová atletika v otázkách určení pohlaví tápe dlouhodobě. Doteď třídí lidi na muže a ženy podle hladin testosteronu a nebere přitom do úvahy genetický defekt vyvolávající insensitivitu k androgenům.
Lidé s touto genetickou poruchou mají v těle hladiny testosteronu srovnatelné s muži, ale hormon na ně nepůsobí, protože nemají buňky vybaveny příslušnými „anténami“ pro příjem hormonálního signálu – tedy androgenovými receptory. Vyrůstají proto jako ženy a jako ženy by také měli soutěžit. Ale mají smůlu. Světová atletika jim to dovolí, jen když si stlačí pomocí léků hladiny testosteronu pod úředně stanovenou hranici 10 nM/l. Tihle lidé ale vypadají a fungují stejně, ať mají v krvi 100 nM/l nebo 1 nM/l. Je to podobná situace, jako když neslyšícímu hrají Vídeňští filharmonici nebo venkovská kutálka. Léky na potlačení tvorby testosterinu s organismem člověka s insensitivitou k androgenům zamávají, protože ty mají celou řadu vedlejších účinků.
Od 1. září se budou lidé podle Světové atletiky třídit na muže a ženy podle genu SRY, ale pokud se najde někdo, kdo má v dědičné informaci gen SRY, ale přitom má insensitivitu k androgenům, může závodit s ženami. Přitom zástupci Světová atletiky prohlašovali něco takového dlouhá léta za „proti duchu fairplay“ a tudíž naprosto nepřijatelné. Jak dlouho bude atletickým bafuňářům trvat, než uznají za omyl i testy na gen SRY?
Australští opeřenci na pohlaví nehledí
Ale vraťme se ke změně pohlaví, dnes tak hojně diskutovanému transgenederu. Je opravdu proti přírodě? Nový výzkum australských vědců na ptácích ukazuje, že příroda se změnou pohlaví problém nemá a celkem nerušeně ji praktikuje.
U mnoha ptačích druhů je rozdíl mezi samcem a samicí propastný. Připomeňme si třeba samce páva s vlečkou dlouhých, pestře vybarvených per a podstatně chuději vybavenou samici. To však pro mnohé druhy neplatí a třeba u papoušků se při určování pohlaví sekne i expert. Nejednou se rozhoduje na základě testů DNA. Ptačí samice mají pohlavní chromozomy Z a W, samci jsou pak vybaveni dvojicí pohlavních chromozomů Z. Chromozom Z na sobě nese gen DMRT1 – samci vlastní hned dva, zatímco samice jen jeden.
Podle nové studie publikované ve vědeckém časopise Biology Letters může genetická metoda určení pohlaví ptáků vést k chybným závěrům. Tým vedený Dominique Potvinovou z australské University of the Sunshine Coast totiž hned u několika australských ptačích druhů zjistili, že se pohlavní žlázy a vnější vzhled některých jedinců neshodují s genetickým pohlavím určeným na základě chromozomů. Vědci jsou přesvědčeni, že tento jev známý jako transgender může být v přírodě častější, než jsme si vůbec dokázali představit.
Transgendeři: Sedmiprocentní menšina
Potvinová a její spolupracovníci pitvali téměř 500 opeřenců pěti běžných australských druhů: flétňáka australského (Gymnorhina tibicen), ledňáka obrovského (Dacelo novaeguineae). holuba chocholatého (Ocyphaps lophotes) a papoušky loriho horského (Trichoglossus moluccanus) a loriho žlutoskvrnného (Trichoglossus chlorolepidotus). Všichni ptáci uhynuli poté, co byli přijati k léčbě do veterinární nemocnice kvůli onemocnění nebo zranění.
Vědci při pitvě prozkoumali pohlavní orgány ptáků a také otestovali jejich DNA, aby určili genetické pohlaví. Na první pohled rutinní práce přinesla překvapivé výsledky. U všech pěti druhů vědci nalezli jedince, u nichž nesouhlasily pohlavní orgány s geneticky identifikovanými pohlavními chromozomy. S četností od 4 % do 7 % se vyskytovali ptáci se samčími orgány a pohlavními chromozomy ZW a opeřenci se samičími orgány a pohlavními chromozomy ZZ.
Genetické samice se samčími pohlavními orgány převažovaly. Vědci však našli i několik genetických samců s vaječníky – včetně genetického samce ledňáka, jehož rozšířený vejcovod prozrazoval, že nedávno snesl vejce. Nejvíce transgenderů se nacházelo mezi ledňáky, nejméně pak mezi flétňáky. Podobná zjištění můžou být důležitá pro ochranu ohrožených druhů, kde bývá důležité vědět, kolik samců a samic je v populaci. Na poměru pohlaví závisí rozmnožování a přežití.
„Převaha jednoho či druhého pohlaví může být problém,“ “ říká Potvinová.
Samci a samice jen napůl těla
Podle autorů studie není jasné, zda zjištěné změny pohlaví jsou tak vysoké, aby to poznamenalo schopnost ptačí populace rozmnožovat se a přežít. Mimo jakoukoli pochybnost je ale identifikace pohlaví ptáků založená na DNA méně přesná, než vědci doposud předpokládali. Bylo by dobré vědět, jaký je přirozený výskyt transgenderů, protože v případech zvýšené četnosti může být ve hře také znečištění životního prostředí chemikáliemi narušujícími funkce endokrinní systému.
Potvinová doufá, že studie jejího týmu inspiruje vědce v jiných částech světa k podobnému výzkumu na tamějších ptačích druzích. Významným přínosem by byl také výzkum mozku ptáků, kteří prošli změnou pohlaví, protože např. u pěvců mají samci vyvinuté zpěvné centrum, zatímco samice ho postrádají. Ztrácejí samci promění na samici zpěv a získají ho samice proměněné na samce? To zatím nevíme.
O tom, že to s určením pohlaví není vůbec jednoduché, svědčí případy tzv. bilaterálních gynadromorfů, kterým se jedna polovina těla vyvinula se samčím pohlavím a druhá se samičím. V přírodě vědci pozorovali tento fenomén např. u jihoamerického pěvce květomila černohlavého (Chlorophanes spiza). Další případy byly popsány u amerických pěvců kardinálů červených (Cardinalis cardinalis) nebo i u kura domácího. Rozdělení na samčí a samičí polovinu těla se týká i mozku. Bilaterální gynadromorf má na jedné půlce mozku samčí zpěvné centrum a na druhé polovině ho postrádá.