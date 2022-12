Zmírnění nulové tolerance v Číně způsobilo explozi covidu. Země je zpět na začátku pandemie

V Číně teprve nedávno uvolnili protiepidemická opatření a země tak v současnosti čelí pravděpodobně největšímu nárůstu případů covidu na světě. Podle čínských zdravotnických orgánů by se koronavirem SARS-CoV-2 mohlo v příštích měsících nakazit možná až 800 milionů lidí. Několik modelů předpovídá, že zemřít by mohlo půl milionu lidí, možná i více, informuje americké National Public Radio.

„Nedávno zástupce ředitele čínského centra pro kontrolu a prevenci nemocí Xiaofeng Liang prostřednictvím veřejných médií oznámil, že se během první vlny covidu může reálně nakazit asi 60 % populace,“ říká Xi Chen, který je badatelem v oblasti globálního zdraví na Yaleově univerzitě a odborníkem na čínský systém zdravotní péče. To znamená, že se během příštích 90 dní může nakazit přibližně 10 % obyvatel planety.

Reprodukční číslo: 16

Epidemiolog Ben Cowling, který působí na univerzitě v Hongkongu, s touto předpovědí souhlasí. „Tento nárůst bohužel přijde velmi rychle. To je to nejhorší,“ říká. „Kdyby to bylo pomalejší, Čína by měla čas se připravit. Ale tohle je rychlé. V Pekingu i v dalších velkých městech už je spousta případů.“ Cowling tvrdí, že virus se v Číně šíří rychleji než kdykoli předtím a zdá se, že je v čínské populaci obzvláště nakažlivý.

K odhadu přenosnosti viru vědci často používají parametr označovaný jako reprodukční číslo neboli číslo R. Jeho hodnota v podstatě udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden nemocný. Například na začátku pandemie počátkem roku 2020, bylo číslo R přibližně 2 až 3, čili v té době každý člověk šířil virus v průměru na 2 až 3 osoby. Během omikronové vlny se v USA minulou zimu číslo R vyšplhalo na zhruba 10 nebo 11, jak ukázaly pozdější studie.

Vědci z Čínské národní zdravotnické komise odhadují, že číslo R je v Číně v současné době neuvěřitelných 16. „To je opravdu vysoká úroveň nakažlivosti,“ konstatuje Cowling. „To je důvod, proč Čína nemohla udržet svou politiku nulové tolerance.“

Kromě toho se na základě dostupných čísel zdá, že se virus v Číně šíří rychleji než omikron v jiných zemích. Minulou zimu se počet případů ve Spojených státech zdvojnásobil přibližně každé tři dny. V Číně se počet nakažených zdvojnásobuje v řádu několika hodin. „I když se epidemii podaří trochu zpomalit, stále se bude počet infikovaných zdvojnásobovat velmi, velmi rychle. A tak se nemocnice dostanou pod tlak možná už koncem tohoto měsíce.“ říká Cowling.

Proč se virus šíří tak rychle?

Důvodem, proč se virus šíří tak rychle, je skutečnost, že je obyvatelstvo vůči němu velmi málo imunní, protože naprostá většina lidí se nikdy nenakazila. Až donedávna se Čína soustředila na masivní karantény, testování a omezení cestování, aby se virus nedostal do země. Čína tak zabránila tomu, aby se většina lidí nakazila variantami, které přišly před omikronem. To ale znamená, že nyní je téměř všech 1,4 miliardy obyvatel náchylných k nákaze.

V současné době se v Číně šíří několik mutací omikronu, včetně varianty označované jako BF.7. Tyto varianty nejsou nijak zvlášť výjimečné – v jiných zemích se aktuálně vyskytují stejné nebo podobné mutace, včetně zmíněné BF.7. Zdá se však, že nikde jinde se žádná z variant nešíří tak rychle jako v Číně.

Nadějí je skutečnost, že asi 90 % populace starší 18 let bylo naočkováno dvěma dávkami čínské vakcíny. Tato očkovací látka poskytuje dobrou ochranu proti závažným onemocněním, říká Cowling, ale nechrání před infekcí. Navíc dospělí nad 60 let potřebují k ochraně před závažným onemocněním tři dávky vakcíny, přičemž třetí injekci dostalo jen asi 50 % starších lidí,

„Existuje velká nejistota ohledně toho, kolik bude závažných případů,“ konstatuje Xi Chen z Yaleovy univerzity. „Právě teď v Pekingu nezaznamenáváme mnoho závažných případů.“ Mimo velká pobřežní města, jako je Peking, by však epidemie mohla vypadat zcela jinak, protože venkovské oblasti mají mnohem horší systém zdravotní péče.

Špatné vyhlídky

Několik modelů předpovídá, že si počáteční nápor vyžádá velké množství obětí – nejméně půl milionu, možná až milion. Záleží však i na dalších faktorech – například na chování lidí, zda budou pokračovat v dobrovolné karanténě, a zejména na tom, jak si s prudkým nárůstem nakažených poradí zdravotnický systém.

Nikdo s jistotou neví, co se v Číně odehraje. Určitou představu si lze udělat z toho, jak to probíhalo v sousedních lokalitách, které čelily podobnému náporu. Vezměme si například Hongkong. Stejně jako Čína i toto město drželo covid na uzdě po celá léta. Ale loni v zimě postihla zemi masivní vlna omikronu. Během pouhých dvou až tří měsíců onemocněly covidem-19 asi 3 až 4 miliony lidí, tedy polovina populace.

„Čína si vedla opravdu dobře, když se jí podařilo virus po tři roky zadržet, a myslím si, že úmrtnost bude stále mnohem nižší než jinde ve světě,“ vidí Cowling naději v tom, že země proočkovala vysoké procento své populace. Jinými slovy, počet úmrtí bude pravděpodobně vysoký vzhledem k obrovskému počtu nakažených lidí, ale bez očkování by to mohlo být mnohem horší.

Tip: Situaci v Číně se věnuje také toto vlákno epidemiologa Erika Feigl-Dinga na Twitteru.