Znečištění oceánů žralokům rozpouští zuby i kůži

Vědcům se nedávno dostala do rukou máčka černoústá (Galeus melastomus), jejíž kůže, zuby i další části těla byly extrémně poškozené v důsledku plavání v kontaminované vodě. Je to vůbec poprvé, kdy něco takového bylo pozorováno na žralokovi.

Tým z University of Cagliari si není úplně jistý tím, co bylo příčinou - mohlo to být okyselování oceánů související s klimatickými změnami, chemické znečištění, případně kombinace obojího. Na každý pád ale jde o další jasnou připomínku toho, jak negativní vliv může mít lidská činnost na citlivý oceánský ekosystém.

Tento konkrétní žralok naštěstí zvládal přežít – resp. zvládal to až do loňského července, kdy ho chytili rybáři a okamžitě předali odborníkům ke studiu.

Podle článku publikovaném v Journal of Fish Biology byly v jeho žaludku nalezeny pozůstatky 14 různých mořských tvorů. To naznačuje, že žralok byl stále schopen lovit. Kořist ovšem musel polykat vcelku, neboť jeho chrup se úplně rozpustil.

V této souvislosti stojí za připomenutí starší výzkum, jehož autoři zjistili, že devítitýdenní pobyt v kyselé vodě úplně stačí k tomu, aby žraloci přišli o 9 % svých dentiklů (plakoidních šupin).

Titulní foto: Irvin Kilde, Public domain