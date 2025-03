Zuřivá hvězdná babička. Nejbližší hvězda Proxima Centauri je sice už v letech, ale pořád divoká

Naším nejbližším hvězdným sousedem je ve vzdálenosti zhruba čtyř světelných let Proxima Centauri. Je to velmi aktivní červený trpaslík spektrální třídy M. Odborníci si už dávno všimli, že Proxima Centauri odpaluje časté hvězdné erupce, které jsou patrné v oblasti viditelného záření.

Nebezpečí pro planetární systém hvězdy

Jak ale víme díky pozorování Slunce, podobné výtrysky jasně září i v dalších oblastech elektromagnetického spektra. Erupce Proximy mají velký význam pro případnou obyvatelnost exoplanet, které se nacházejí v její blízkosti.

V tuto chvíli víme, že okolo hvězdy obíhá planeta podobná Zemi a navíc v obyvatelné zóně (Proxima b). Dalším tělesem je (zatím nepotvrzená) malá planeta Proxima d a superzemě nebo minineptun Proxima c, jejíž existence je ale podle aktuálního průzkumu také jen s otazníkem. Je tedy otázkou, nakolik erupce trpaslíka postihují jeho planety, přinejmenším Proximu b. Zásadní je přitom vliv erupcí na atmosféru planety.

Kiana Burtonová z University of Colorado a její kolegové analyzovali archivní data i nová pozorování soustavou radioteleskopů ALMA. Výsledkem je první studie zaměřená na různé vlnové délky, která zahrnovala i pozorování v oblasti milimetrových vln. Ukázalo se, že Proxima Centauri je extrémně aktivní i v oblasti rádiových a milimetrových vln.

Hvězdná babička, ale stále aktivní

V datech z celkem 50 hodin pozorování vystopovali 463 erupcí Proximy Centauri. Tyto erupce trvaly krátce, od 3 do 16 sekund. Podle vědců je to úchvatné číslo, které nabízí vhled do velmi zajímavé fyziky hvězdných erupcí. Výsledky výzkumu potvrzují dosavadní představy, že Proxima Centauri je, vzhledem ke svému nemalému stáří, výjimečně aktivní i na poměry červených trpaslíků.

S věkem asi 4,85 miliard let je Proxima dokonce o něco starší než naše Slunce. Přesto „vyvádí“ spíše jako hvězdné mládě. Otázka možné obyvatelnosti planet systému Proximy Centauri je ve skutečnosti velice komplikovaná a ještě potrvá, než dostaneme solidní odpověď. Ale výzkumy jako je tento nás k této odpovědi přibližují.